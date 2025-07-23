Найбільший НПЗ Індії почав шукати заміну російській нафті. Раніше Росія забезпечувала половину поставок, – Bloomberg

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. після того, як Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії, почала шукати заміну російській нафті.

Про це пише Bloomberg.

Так, Reliance придбала сиру преміальну нафту сорту Murban з Абу-Дабі. Це рідкісний випадок, адже цей приватний НПЗ зазвичай купує значно дешевшу російську нафту марки Urals і важчі сорти близькосхідного походження.

Окрім того, за словами джерел, компанія шукає шляхи диверсифікації закупівель нафти при тому, що Росія є найбільшим постачальником сировини для конгломерату цього року.

За даними відстеження суден, зібраних Kpler, Росія з початку року забезпечила майже половину нафти для Reliance. Близько п'ятої частини нафтопродуктів компанії було продано до Європи.

Як зазначає видання, хоча ще зарано говорити про те, чи Reliance різко відійде від Росії, трейдери кажуть, що є деякі початкові ознаки того, що компанія шукає альтернативи з таких місць, як Близький Схід. Однак, додали вони, незрозуміло, як мега-нафтопереробний завод отримуватиме близько 600 тис. барелів сирої нафти на день від інших виробників і за якою ціною.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, у понеділок стало відомо, що ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.

22 липня стало відомо, що нафтотанкeр Talara, зафрахтований BP, вийшов з індійського порту Вадінар не завантаженим після того, як Євросоюз ввів санкції проти НПЗ Nayara Energy, співвласником якого є найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть".

До того повідомлялося, що план російського енергетичного гіганта "Роснєфть" продати свою частку в індійській компанії Nayara Energy Ltd. може бути заблокований новими санкціями з боку Європейського Союзу.