В Україні шостий тиждень поспіль дешевшає лохина, проте ціни на неї на 50% вищі, ніж торік

В Україні вже шостий тиждень поспіль спостерігається зниження оптових цін на лохину з місцевих господарств.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, українські виробники пропонують цю ягоду до продажу по 165-240 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Такий широкий ціновий діапазон у даному сегменті учасники ринку пояснювали різними якісними показниками та обсягами пропонованих партій ягід.

Зниження цін відбувається через низку факторів. Пропозиція на ринку лохини на даний момент досить об'ємна, оскільки вже практично всі виробники приступили до збору цієї ягоди, а йти на коригування цін садівникам доводиться через вельми стриманий попит як усередині країни, так і з боку компаній-експортерів, оскільки зараз більшість українських виробників фактично не в змозі надати оптові партії продукції експортної якості.

Також, за словами аграріїв, роздрібні мережі скоротили обсяги закупівлі лохини до мінімуму, посилаючись на вкрай невисоку зацікавленість кінцевих споживачів.

Втім, незважаючи на чергове здешевлення, сьогодні лохина в Україні коштує в середньому на 50% дорожче, ніж роком раніше.

Однак фермери України прогнозують, що ягода дешевшатиме щонайменше до початку серпня, а інтенсивність цінового спаду безпосередньо залежатиме від активності покупців та збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Раніше повідомлялося, що в Україні під кінець сезону подорожчала черешня, при тому торік вона була на 45% дешевшою.

До того стало відомо, що в Україні стартував сезон яблук нового врожаю. Українські садівники розпочали збирання врожаю яблук ранніх сортів фактично у ті самі терміни, що й минулого сезону.