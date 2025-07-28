Путіну бракує грошей: В Росії урізали програму оновлення цивільного флоту через нестачу коштів

Міністерство промисловості РФ запропонувало урізати фінансування програми оновлення цивільного флоту країни на умовах пільгового лізингу суден із запланованих раніше 231 мільярда рублів до 134,8 млрд руб.

Під скорочення потраплять насамперед вантажні, рибопромислові та днопоглиблювальні судна. За оновленою схемою, Державна транспортно‑лізингова компанія передасть замовникам лише 191 судно замість 260 одиниць, як планувалося раніше, повідомляє The Moscow Times.

Головною причиною скорочення програми стало різке падіння доходів бюджету та зростання дефіциту, пояснює партнер російської компанії SBS Consulting Олег Сутирін.

Ліквідні активи Фонду національного добробуту (ФНБ), із яких мали профінансувати більшість витрат (136 млрд руб. або $1,7 млрд за поточним курсом), за чотири роки війни впали майже втричі – зі $120 млрд до $52,6 млрд. Водночас нафтові та газові доходи казни у червні впали на третину, а дефіцит федерального бюджету сягнув 3,8 трлн руб. ($47,5 млрд), хоча відпочатку планувалося що він становитиме 1,2 трлн рублів за увесь рік.

Експерти попереджають, що середній вік російських цивільних суден перевищує 40 років, і без щорічного введення щонайменше 200–220 нових одиниць зростатимуть ризики аварій. Однак у нинішніх умовах, коли третина видатків бюджету спрямована на війну, масштабне оновлення флоту стає малореальним.

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Як повідомлялося, влада РФ раніше вже скоротила понад 100 млрд руб. видатків на авіапром та інші програми підтримки промисловості, а у Раді федерації закликають знайти ще 2 трлн руб. щороку, урізаючи "неефективні" статті, щоб профінансувати оборону.

Раніше повідомлялось, що Банк Росії погіршив прогноз цін на нафту та передрік росіянам ще один рік "затягування поясів".