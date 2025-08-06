Керівництво "Укрзалізниці" має сконцентруватися на подоланні збитків у пасажирському сегменті, – голова ВСВБ

Менеджмент "Укрзалізниці" має зосередитися на реальних кроках щодо вирішення проблеми зі збитковістю пасажирських перевезень, а не підвищувати тарифи на вантажі.

Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій, передає УНІАН.

Він нагадав, що після початку повномасштабної війни у 2022 році "Укрзалізниця" різко підвищила вантажні тарифи, що створило додаткове навантаження на бізнес, якому і без того доводиться працювати у надскладних умовах.

"Залізниця перетворилася на фактично п’яту податкову службу. Через тарифи вона просто вилучає кошти з експортерів і підприємців. Керівництво "Укрзалізниці" має вести перемовини з партнерами, знаходити інвестиції, показувати свій менеджерський талант. Менеджерський талант не може полягати у тому, щоб підвищувати вантажні тарифи. Не треба погіршувати можливості для наших експортерів, які хоч що-небудь продають", – наголосив Салій.

Як повідомлялося, вантажні перевезення залишаються прибутковими для "Укрзалізниці", але доходи від них спрямовуються на покриття збитків від перевезень пасажирів.

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Зокрема, у 2024 році "Укрзалізниця" отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Більша частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану та таку, що суперечить європейському законодавству. Зокрема, Європейська бізнес асоціація звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації "Укрзалізниці" у проєкті державного бюджету на 2026 рік.