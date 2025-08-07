"Інтерпайп" виготовив спеціалізовані мікропалі для реконструкції мосту в Словаччині

Українська промислова компанія "Інтерпайп" виготовила та поставила спеціалізовані мікропалі для капітальної реконструкції мосту в рамках модернізації 15-кілометрової ділянки залізничного шляху між Попрадом та Видрником, яку проводить Словацька залізниця.

Через складні ґрунтові умови регіону застосування стандартних паль виявилось неефективним, тож "Інтерпайп" запропонував альтернативне рішення: труби діаметром 108 мм, що використовуються як компактні мікропалі, повідомили у пресслужбі компанії.

Для цього проєкту використали конструкційну сталь S355J2, яка широко використовується в будівництві та машинобудуванні завдяки балансу міцності, зварюваності та ударостійкості, зазначається у повідомленні.

"Залізничні мости витримують вагу численних вантажних та пасажирських поїздів і мають залишатися безпечними в експлуатації протягом десятиліть. Опорна конструкція має вирішальне значення для довгострокової цілісності мосту. Мікропалі можуть витримувати ті ж навантаження, що й традиційні палі, потребуючи при цьому значно менших зусиль для підготовки ґрунту. Ми вже поставили аналогічні палі кільком будівельним підрядникам у Франції, які зіткнулися з тією ж проблемою", – розповів менеджер "Інтерпайп" з продажу труб на європейських ринках Віталій Синельников.

Як повідомлялося, раніше "Інтерпайп" вперше поставив труби для офшорних робіт в Туреччині. Також компанія налагодила поставки трубної продукції для соляних шахт в Італії. Компанія також є постачальником труб преміального сегменту для газовидобутку в Румунії.