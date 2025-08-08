В Україні знову дешевшають помідори, проте ціни на 70% вищі за торішні

В Україні цього тижня знову дешевшають тепличні помідори, оскільки в багатьох областях країни погода стабілізувалася, що дозволило відновити кампанію зі збирання ґрунтових та тепличних томатів.

При цьому попит із боку споживачів залишається на низькому рівні, зазначають аналітики проєкту EastFruit.

Так, зараз оптові ціни на якісні помідори просіли до 40-55 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

І виробники, і оптові компанії пояснюють проблеми з реалізацією продукції з відкритого ґрунту низькою якістю томату. Рослини сильно страждають від посухи та спеки, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з'являються тріщини, що знижує товарний вид продукції.

Водночас, незважаючи на зниження цін на тепличні помідори, на сьогодні вони продаються в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють зниженням виробництва томатів у країні.

Раніше повідомлялося, що ціни на сливи в Україні продовжують стрімко знижуватися п'ятий тиждень поспіль, а з початку поточного тижня негативні цінові тенденції навіть посилилися.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі заявили що погода в Україні впродовж липня була переважно малосприятливою для формування урожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та овочевих культур.

Перед тим стало відомо, що в останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів. При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.