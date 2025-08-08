Суд остаточно підтвердив ліквідацію банку "Конкорд". Його звинувачували у відмиванні грошей онлайн-казино

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які визнавали протиправним відкликання ліцензії АТ "АКБ "Конкорд", і підтвердив законність рішення Національного банку про ліквідацію фінустанови.

Провадження у справі закрито, а постанова набрала законної сили й оскарженню не підлягає, повідомляє пресслужба НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у банку "Конкорд" та його ліквідацію 1 серпня 2023 року у зв’язку із систематичним порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Перед цим Нацбанк оштрафував банк "Конкорд" за вчинені порушення на загальну суму 60,4 млн грн.

Банк "Конкорд" належав підприємицям Олені та Юліїї Сосєдкам. За даними ЗМІ, він обслуговував приблизно у 25% ринку грального бізнесу, допомагаючи йому уникати оподаткування з використанням схеми міскодінгу. За аналогічні порушення у березні НБУ позбавив ліцензії "Айбокс Банк", а його власниця Альона Шевцова отримала підозру від СБУ у справі про "відмивання" коштів підпільним онлайн-казино на загальну суму майже 5 млрд грн.