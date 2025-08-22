В Україні дешевшають яблука. Але ціни залишаються вдвічі вищими минулорічних
Відпускні ціни на яблука нового врожаю в Україні продовжують знижуватися.
Ллише від початку тижня ціни на них впали в середньому на 12%, повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Наразі господарства реалізують продукцію закупівельникам по 35-45 грн/кг ($0,85-1,09/кг), залежно від сорту та обсягу партій.
За оцінками учасників ринку, головна причина падіння цін – майже відсутній попит на літні сорти врожаю 2025 року, тоді як багато гуртовиків і мереж все ще продають торішні яблука, зокрема польського виробництва.
Водночас пропозиція яблук з українських господарств зростає, а слабкй попит як на внутрішньому ринку, так і з боку експортерів, змушує їх знижувати ціни.
Однак нинішні ціни залишаються у 2,2 раза вищими, ніж у цей самий період минулого року.
Раніше повідомлялось, що в Україні різко подешевшала капуста: ціни вже на 50% менші за торішні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль