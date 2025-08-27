Імпорт молокопродуктів в Україну рекордно зріс і вперше за пів року перевищив експорт

У першій половині серпня імпорт молочних продуктів в Україну зріс до $14,7 млн – це найвищий показник від початку року для аналогічних періодів.

Попередній рекорд фіксувався у першій половині березня, тобто півроку тому, коли в Україну за пів місяця імпортували молокопродуктів на $13,2 млн, повідомляє Спілка молочних підприємств України (СМПУ).

У грошовому виразі імпорт зріс на 30% у порівнянні з першою половиною липня і майже у півтора рази відносно першої половини червня

"У натуральному виразі зростання зафіксовано майже по всіх товарних позиціях, окрім сироватки, імпорт якої знизився на третину. Найбільший приріст, 25%, спостерігався по сирній групі: в країну ввезено понад 1,8 тис. тонн цієї продукції. Саме ця товарна позиція займає левову частку у вартісній структурі імпорту (майже 85%)", – уточнили в СМПУ.

Як наслідок, сальдо зовнішньої торгівлі молокопродуктами вперше з березня стало негативним: імпорт цієї продукції в Україну перевищив експорт на $4,3 млн.

Аналітики СМПУ пояснюють, що такий суттєвий ріст імпорту відбувся значною мірою через зростання внутрішніх цін на молоко-сировину в Україні, яке відбулося у другій половині липня (+5%) і продовжилось у серпні.

"Це частково знизило конкурентоспроможність вітчизняної продукції, зробивши імпорт більш привабливим. Така динаміка впливає на платіжний баланс країни та вимагає зваженого підходу до ціноутворення на внутрішньому ринку молокопродуктів", – додали у Спілці молочних підприємств України.

Як повідомлялося, водночас покупці вагового сиру українського виробництва не отримують кешбек у межах державної програми підтримки вітчизняного виробника через особливості маркування товарів у торговельних мережах.

Детальніше читайте у статті БізнесЦензора "Чому українці втрачають кешбек за український сир і як це позначається на молочній галузі".