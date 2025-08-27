Середня зарплата в Україні після зростання в червні знизилася майже на 2000 гривень. ІНФОГРАФІКА

В Україні середній розмір заробітної плати в липні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

"26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в червні цього року середній розмір зарплати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, в Україні становив 22 336 грн.

Показник середньої заробітної плати в Україні в травні становив 20 355 гривень 40 копійок.

У квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також заявляв, що в Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати, тоді як у Європі цей показник удвічі вищий.