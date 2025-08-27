БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Середня зарплата в Україні після зростання в червні знизилася майже на 2000 гривень. ІНФОГРАФІКА

Середня зарплата в Україні після зростання в червні знизилася майже на 2000 гривень

В Україні середній розмір заробітної плати в липні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

"26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в червні цього року середній розмір зарплати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, в Україні становив 22 336 грн.

Показник середньої заробітної плати в Україні в травні становив 20 355 гривень 40 копійок.

У квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також заявляв, що в Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати, тоді як у Європі цей показник удвічі вищий.

+4
Мать вашу. Знов все в середньому? Заіbали статисти *****.
27.08.2025 18:17 Відповісти
+4
Цікаве підвищення яке веде до зниження середньої зарплати😕
Насправді кожне «підвищеня», чомусь в реальності оберталося зниженням зп. Завжди.
27.08.2025 18:20 Відповісти
+4
Та не може такого бути...
При Зеленському все ж тільки росте!
Державний борг!
Курс долара і євро!
Ціни на продукти харчування!
Кількість громадян, що виїхали з України.

А тут раптом зниження 🤔
Непорядок🙄
27.08.2025 18:45 Відповісти
тоді як у Європі цей показник удвічі вищий. Джерело: https://censor.net/n3570858о
Коли вносився шлях до ЄС до Конституції про зарплату та інші європейські цінності обіцяної не було. А був лише піар перед виборами. І той невдалий.
27.08.2025 18:17 Відповісти
А де краще - в білорусії, чи в Ізраїлі?...
показати весь коментар
віктору федоровичу в ростові.
27.08.2025 18:31 Відповісти
Мать вашу. Знов все в середньому? Заіbали статисти *****.
27.08.2025 18:17 Відповісти
Ну так, і преза і всіх депутатів, суддів, прокурорів порахували..
27.08.2025 18:20 Відповісти
якщо рахувати не середню по зарплатах красиво і чудово 20,000+
а якщо порахувати від кількості людей а не від зарплат??включаючі мінімальні пенсії та виведених поза штат,там я думаю навіть мінімальної не вирахуємо!!!
27.08.2025 18:34 Відповісти
Цікаве підвищення яке веде до зниження середньої зарплати😕
Насправді кожне «підвищеня», чомусь в реальності оберталося зниженням зп. Завжди.
27.08.2025 18:20 Відповісти
Податки ростуть тому і зарплата зменшується. ((
27.08.2025 19:13 Відповісти
А тепер давайте подивимось на медіанну зарплату в Україні. Чи нашкребеться там хоч 20 тис. грн?
27.08.2025 18:25 Відповісти
2000 плавно перейшли в конверт...
27.08.2025 18:31 Відповісти
Це все ЗБІЛЬШЕННЯ, стосується для нардепів та їх помічників, (помічники ригоАНАЛІВ, можуть, це підтвердити з бухгалтерами з Укрядового кварталу), держслужбовців, категорії А і В, прокурорських+суддівських!!
27.08.2025 18:33 Відповісти
Та не може такого бути...
При Зеленському все ж тільки росте!
Державний борг!
Курс долара і євро!
Ціни на продукти харчування!
Кількість громадян, що виїхали з України.

А тут раптом зниження 🤔
Непорядок🙄
27.08.2025 18:45 Відповісти
Ага... українці, куди ви виїзджаєте?...
27.08.2025 18:54 Відповісти
класика парашного жанру "атріцатєльноє увєлічєніє")) ну ще б, при таких то учєніках *****!
27.08.2025 19:06 Відповісти
Це Пенсійний фонд намагається стримати, щоб індексацію зменшити.
27.08.2025 19:29 Відповісти

