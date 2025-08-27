Середня зарплата в Україні після зростання в червні знизилася майже на 2000 гривень. ІНФОГРАФІКА
В Україні середній розмір заробітної плати в липні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 грн.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
"26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок", – сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, в червні цього року середній розмір зарплати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, в Україні становив 22 336 грн.
Показник середньої заробітної плати в Україні в травні становив 20 355 гривень 40 копійок.
У квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також заявляв, що в Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати, тоді як у Європі цей показник удвічі вищий.
Коли вносився шлях до ЄС до Конституції про зарплату та інші європейські цінності обіцяної не було. А був лише піар перед виборами. І той невдалий.
а якщо порахувати від кількості людей а не від зарплат??включаючі мінімальні пенсії та виведених поза штат,там я думаю навіть мінімальної не вирахуємо!!!
Насправді кожне «підвищеня», чомусь в реальності оберталося зниженням зп. Завжди.
При Зеленському все ж тільки росте!
Державний борг!
Курс долара і євро!
Ціни на продукти харчування!
Кількість громадян, що виїхали з України.
А тут раптом зниження 🤔
Непорядок🙄