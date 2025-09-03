У Росії вирішили створити "православне" програмне забезпечення для управління рухом суден

Російська компанія "Сітронікс" на замовлення "Росморпорту" поспіхом розробила програму для управління рухом суден для морських портів. Програма об'єднує безліч сенсорів, дані яких відображаються на карті та дозволяють безпечно регулювати рух кораблів.

Про це пише The Moscow Times.

Заступник гендиректора "Росморпорту" Сергєй Симонов зазначив, що проєкт отримав умовну назву "православного", оскільки використовує повний набір лише російського програмного забезпечення.

Також у рамках імпортозаміщення програмного забезпечення для морської галузі створюється програма "Лоцман" (групою "Інтелект-Консалтинг"), покликана забезпечити навігацію в планшетах із використанням електронних карток Міноборони РФ.

Російські порти та військові кораблі через санкції та вступ до НАТО Фінляндії залишилися без системи управління, яку продали на Захід. "Православні" програми покликані замінити систему Navi-Harbour, створену в СРСР холдингом "Транзас". Остання була заснована в СРСР у 1990 році як бюро при Асоціації транспортних підприємств Ленінграда, але потім перейшла до колишнього міністра енергетики та мільярдера Сергєя Генералова в рамках приватизації Далекосхідного морського пароплавства.

У 2018 році Генералов продав систему фінській компанії Wartsila та отримав 210 млн євро. Гендиректор "Ланіт-Терком" Андрєй Терехов говорив, що інтелектуальна власність та унікальні технології після продажу зникли з Росії.

Після вступу Фінляндії до НАТО у 2023 році концерн припинив роботу на російському ринку та зупинив підтримку російських користувачів.

"Транзас" займала близько 30% світового ринку електронно-картографічних та навігаційних систем, близько 25% інсталяцій берегових систем управління рухом суден та понад 45% світового ринку морських тренажерів. На момент продажу "Транзас" мав 22 регіональні офіси по всьому світу та дистрибуторську мережу, що охоплює 120 країн.

Раніше повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

У серпні цього року аналітики Центру макроекономічного аналізу й короткострокового прогнозування оцінили, що у 2024 році російські компанії витратили близько 1,6 трлн руб. на заміну програмного забезпечення західних вендорів.

Також повідомлялося, що російські процесори виявилися дорожчими за Intel і AMD, а більше половини чипів – бракованими.