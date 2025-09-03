"Укрзалізниця" попередила про затримки десятків поїздів до 7 годин через обстріли

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області російськими військами десятки поїздів затримуються.

Також внаслідок російського удару постраждали четверо залізничників; вони знаходяться у лікарні; повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки; що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин. Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, через пошкодження залізничної інфраструктури затримується низка поїздів:

  • №76 Кривий Ріг - Київ;
  • №75 Київ - Кривий Ріг;
  • №79 Дніпро - Львів;
  • №791 Кременчуг - Київ;
  • №790 Кропивницький - Київ;
  • №121 Херсон - Краматорськ;
  • №85 Запоріжжя - Львів;
  • №38 Київ - Запоріжжя;
  • №37 Запоріжжя - Київ;
  • №51 Запоріжжя - Одеса;
  • №789 Кропивницький - Київ;
  • №119 Дніпро - Хелм;
  • №31 Запоріжжя - Перемишль;
  • №59 Харків - Одеса;
  • №65/165 Харків - Черкаси; Умань;
  • №102 Краматорськ - Херсон;
  • №80 Львів - Дніпро;
  • №120 Хелм - Дніпро;
  • №86 Львів - Запоріжжя;
  • №8 Одеса - Харків;
  • №54 Одеса - Дніпро;
  • №254 Одеса - Кривий Ріг.

Як повідомлялося, в ніч на 3 вересня під ударом російських військ перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "Укрзалізниці", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

А коли я ставлю питання чому влада країни та ЗСУ не вважають за потрібне системно руйнувати залізнодорожну інфраструктуру з того ж Криму на материк, якою казапи цілодобово пруть військові вантажі на фронт, вумники мені пишуть "Не має сенсу! Це швидко відновлюється."
То нехай казапи цілодобово і відновлюють, затримка ***********, зброї на фронті рятує життя наших людей.
03.09.2025 11:36 Відповісти

