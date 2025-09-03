"Укрзалізниця" попередила про затримки десятків поїздів до 7 годин через обстріли

Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області російськими військами десятки поїздів затримуються.

Також внаслідок російського удару постраждали четверо залізничників; вони знаходяться у лікарні; повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки; що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин. Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, через пошкодження залізничної інфраструктури затримується низка поїздів:

№76 Кривий Ріг - Київ;

№75 Київ - Кривий Ріг;

№79 Дніпро - Львів;

№791 Кременчуг - Київ;

№790 Кропивницький - Київ;

№121 Херсон - Краматорськ;

№85 Запоріжжя - Львів;

№38 Київ - Запоріжжя;

№37 Запоріжжя - Київ;

№51 Запоріжжя - Одеса;

№789 Кропивницький - Київ;

№119 Дніпро - Хелм;

№31 Запоріжжя - Перемишль;

№59 Харків - Одеса;

№65/165 Харків - Черкаси; Умань;

№102 Краматорськ - Херсон;

№80 Львів - Дніпро;

№120 Хелм - Дніпро;

№86 Львів - Запоріжжя;

№8 Одеса - Харків;

№54 Одеса - Дніпро;

№254 Одеса - Кривий Ріг.

Як повідомлялося, в ніч на 3 вересня під ударом російських військ перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "Укрзалізниці", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.