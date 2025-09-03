"Укрзалізниця" попередила про затримки десятків поїздів до 7 годин через обстріли
Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області російськими військами десятки поїздів затримуються.
Також внаслідок російського удару постраждали четверо залізничників; вони знаходяться у лікарні; повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки; що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин. Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", – зазначається у повідомленні.
Зокрема, через пошкодження залізничної інфраструктури затримується низка поїздів:
- №76 Кривий Ріг - Київ;
- №75 Київ - Кривий Ріг;
- №79 Дніпро - Львів;
- №791 Кременчуг - Київ;
- №790 Кропивницький - Київ;
- №121 Херсон - Краматорськ;
- №85 Запоріжжя - Львів;
- №38 Київ - Запоріжжя;
- №37 Запоріжжя - Київ;
- №51 Запоріжжя - Одеса;
- №789 Кропивницький - Київ;
- №119 Дніпро - Хелм;
- №31 Запоріжжя - Перемишль;
- №59 Харків - Одеса;
- №65/165 Харків - Черкаси; Умань;
- №102 Краматорськ - Херсон;
- №80 Львів - Дніпро;
- №120 Хелм - Дніпро;
- №86 Львів - Запоріжжя;
- №8 Одеса - Харків;
- №54 Одеса - Дніпро;
- №254 Одеса - Кривий Ріг.
Як повідомлялося, в ніч на 3 вересня під ударом російських військ перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "Укрзалізниці", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.
Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.
