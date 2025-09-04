Влада Росії урізала видатки на ремонт доріг на 25%, гроші йдуть на війну проти України

Російська влада різко скоротила обсяги робіт з ремонту доріг на тлі наростаючих проблем бюджету, якому цього року доведеться витратити 13,5 трлн руб. на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Так, за січень-серпень кількість контрактів на дорожні ремонти, укладених структурам державної та муніципальної влади, скоротилася на 25%, це пише The Moscow Times.

Обсяг витрат на дорожні роботи впав на 11% до 1,02 трлн руб.

Скорочення ремонту доріг у Росії фіксується третій рік поспіль: якщо за вісім місяців 2022 року на ці цілі було витрачено 1,48 трлн руб., за аналогічний період 2023 року – 1,24 трлн руб., в 2024 році – 1,14 трлн руб. Таким чином, за 2022-2025 роки фінансування дорожніх робіт впало на 32%.

Як зазначають експерти, стійке зниження кількості дорожніх закупівель відбувається, оскільки бюджети перерозподіляються на інші пріоритетні напрямки.

Цього року федеральна скарбниця Росії вперше витрачає на армію та закупівлю зброї близько 40% усіх витрат та половину всіх зібраних податків. За перше півріччя за статтею "національна оборона" уряд РФ виділив 8,484 трлн руб. – на 31% більше, ніж роком раніше, і на 95% вище за показник 2023 року, хоча доходи російського бюджету збільшилися лише на 3%, а нафтогазові – обвалилися майже на 20%.

В результаті за першу половину року у бюджеті утворилася "дірка" розміром 3,7 трлн руб., яка до кінця липня збільшилася до 4,9 трлн руб. Бюджети регіонів також скотилися в дефіцит: він досяг майже 400 млрд руб. за пів року після того, як кожен третій суб'єкт зіткнувся з падінням доходів.

За словами співрозмовника в російському уряді, 2026 року Кремль не планує скорочувати оборонні витрати, навіть якщо активна фаза бойових дій розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. За його словами, щоб наповнити скарбницю, владі РФ "неминуче" доведеться підвищувати податки.

Раніше міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що влада Росії бачить "тривожні знаки" в економіці, вона "охолоджується" швидше, ніж очікувалось.

До того голова "Сбєрбанку" Герман Грєф сказав, що російська економіка увійшла у фазу "технічної стагнації", є ризик рецесії.

Перед тим Центробанк Росії спрогнозував обвал економіки в разі нових санкцій та падіння цін на нафту до $35.