Майже 60% російських компаній приготувалися до падіння економіки

На тлі різкого уповільнення російської економіки більшість компаній (57%) почали готуватися до подальшого спаду, який відбудеться до кінця року. На відновлення економічного зростання сподіваються 28% організацій, а представникам 15%, що залишилися, важко відповісти, якою буде траєкторія економіки Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Майже всім компаніям у Росії (90%) в останній рік довелося шукати нових партнерів, постачальників та інших контрагентів, а половина (51%) підприємств скоротили персонал у рамках фінансової оптимізації.

При цьому 73% компаній, як і раніше, зазнають дефіциту робочої сили, 44% з них – після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Також більшість (67%) російських організацій зізналися, що не змогли вийти на нові ринки збуту за останні три роки. "Дружні" країни не компенсували втрати бізнесу від війни та санкцій для 62% компаній і лише для 12% вони стали повноцінною заміною традиційних ринків. Ще 26% важко відповісти на це питання.

Крім цього, більшість компаній заявили про негативний вплив на бізнес міцного рубля (76%), брак фінансово-кредитних ресурсів (74%) і недостатню підтримку з боку влади (70%).

Крім того, більшість російських компаній (64%) повідомили про посилення тиску з боку наглядових та контролюючих органів.

Раніше повідомлялося, що погіршення стану економіки Росії починають відчувати на собі дедалі більше російських компаній. Так, за підсумками січня-червня цього року частка збиткових організацій зросла на 2,3 п.п. і досягла 30,4% – максимуму з 2020 року, коли через пандемію в мінус працювали 35% російських підприємств.

Перед тим стало відомо, що зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд РФ, і це б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищить план. Спочатку Мінекономрозвитку РФ закладало в прогнози зростання ВВП на 2,5% цього року, але тепер російська влада очікує лише 1,2%. Це у 3,5 раза менше, ніж роком раніше, і навіть нижче, ніж цифра в 1,5% зростання.

До того Центробанк РФ заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку Центробанк Росії розробляє заходи на випадок погіршення фінансового стану російських банків, які в 2025 році зіткнулися з різким зростанням прострочення за кредитами та падінням прибутків.