Податкова відкрила офіси консультантів у 20 регіонах України. Чим вони займатимуться?

Державна податкова служба України відкрила 20 офісів податкових консультантів по всій країні для комунікації з платниками податків.

Про це повідомила в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух на заході з нагоди відкриття офісів, передає Інтерфакс-Україна.

"Офіс податкових консультантів – це ідея для швидкого опрацювання запиту платника та надання цієї інформації. Ми створюємо систему безоплатних податкових консультацій, які допомагатимуть вирішувати справжні кейси. Це усні консультації, планування податкових зобов'язань, застосування законодавства, підготовка до перевірок без стресу", – розповіла Карнаух.

Вона додала, що в кількох регіонах офіси не відкрилися через безпекові питання (Сумська, Херсонська, та Запорізька області), проте в Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Одесі, що знаходяться чи не найближче до кордону чи до лінії фронту, офіси працюватимуть.

Кожен офіс матиме щонайменше шість фахівців, які консультуватимуть за усіма напрямками роботи Держподатслужби, наприклад для юридичних осіб, ФОП, щодо електронних сервісів, податкових аудитів, вирішення спорів із реєстраторами розрахункових операцій, із питань податкового боргу, зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування тощо.

"Будь-яке питання, яке хвилює, можна прийти і поставити в офісі", – додала Карнаух.

