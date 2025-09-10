Криза неплатежів: Один із найбільших виробників серверів у Росії опинився на межі фінансового краху

Російський виробник електроніки "ПК Акваріус" за місяць отримав 16 позовів на суму понад 252 млн руб. через те, що перестав розраховуватися з контрагентами ще в січні 2025 року через великий касовий розрив.

Про це свідчить інформація картотеки Арбітражних судів Москви, передає The Moscow Times.

У самій компанії назвали складнощі з виконанням платіжних зобов'язань тимчасовими та заявили про прагнення задовольнити усі юридично обґрунтовані вимоги в найближчому майбутньому.

Проте джерело на ринку електроніки в РФ розповіло, що проблеми в "Акваріуса" спостерігаються вже давно: до них призвели відсутність плану розвитку та достатніх навичок управління, а також охолодження економіки.

"Вільних грошей немає, нема чим платити по колу: постачальникам, виробникам, замовникам. Вал заяв зростатиме, щоб спробувати в суді вирішити проблему кризи неплатежів", – сказав співрозмовник.

Позови збіглися зі зміною складу власників "Акваріуса" – джерело одного з російських видань пов'язувало це з високим борговим навантаженням та нестачею коштів на операційну діяльність у компанії.

"Акваріус" є власником виробничих майданчиків потужністю до 2,5 млн пристроїв на рік, випускаючи сервери, системи зберігання даних, комп'ютери, ноутбуки, планшети та іншу електроніку під власним брендом. До 2024 року "Акваріус" займав п'яту частку ринку обладнання, яке входить до реєстру російської радіоелектронної продукції Мінпромторгу РФ і може брати участь у держзамовленнях.

Раніше стало відомо, що Росія в п'ять разів уріже витрати на мікроелектронну промисловість через проблеми з бюджетом.

До того повідомлялося, що російський виробник серверів – компанія "Гагар.Ін" – опинися на межі фінансового краху.

Також повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

У червні стало відомо, що російський уряд обмежить паралельний імпорт техніки та одягу.