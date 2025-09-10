Українські молочники поїхали на міжнародний форум у Польщі: обговорять вільну торгівлю та євроінтеграцію

Цього тижня велика делегація Спілки молочних підприємств України (СМПУ) бере участь у Міжнародному молочному форумі, що відбувається в польському місті Білосток.

Основна мета участі – обговорення спільних викликів для молочного сектору Європи, перспектив для України в цьому контексті, а також шляхів поглиблення співпраці й посилення українських позицій на глобальному рівні, повідомили у СМПУ.

Українська сторона також поділиться унікальним досвідом роботи молочної галузі в умовах війни.

"У межах форуму відбудеться ділова зустріч українського та польського бізнесу. Серед ключових тем – забезпечення безперешкодної вільної торгівлі між країнами", – наголосили в СМПУ.

Як повідомлялося, в першій половині серпня імпорт молочних продуктів в Україну рекордно зріс. Водночас покупці вагового сиру українського виробництва не отримують кешбек у межах державної програми підтримки вітчизняного виробника через особливості маркування товарів у торговельних мережах.

