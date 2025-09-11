У першому регіоні Росії почалися проблеми з опаленням через брак грошей

У Республіці Саха (Якутія, Росія) склалася критична ситуація із початком опалювального сезону через недостатнє фінансування комунальної сфери, і проблеми торкаються практично всіх районів російського регіону.

Найважча ситуація – у Верхньоколимському улусі, де 9 вересня випав сніг, але школярі продовжують навчатись у неопалюваних класах, пише The Moscow Times.

Котельні у школах працюють від резервних джерел живлення, опалення вмикають лише на кілька годин увечері. Аналогічні проблеми фіксуються у селищі Сангар (Кобяйський улус), де дві котельні не працюють через борги перед "Сахаенерго".

В Усть-Алданському улусі подачу тепла відстрочили на тиждень. У селі Оленек ще 4 вересня оголосили режим надзивчайної ситуації через холоди, хоча опалювальний сезон офіційно розпочався 22 серпня. До Алданського району надійшла лише третина необхідної субсидії на закупівлю вугілля, і запасів палива вистачить максимум до 1 листопада.

У Чурапчинському улусі місцевим адміністраціям рекомендували перенести початок опалювального сезону на 1 жовтня. Перший заступник голови району Рустам Далінов запропонував із метою економії бюджетних коштів не опалювати будинок народної творчості, спортзал, будівлю сільської адміністрації та інші соціальні об'єкти.

Народний депутат Якутії Віктор Федоров підтвердив, що організаціям комунального комплексу на 2025 рік виділено 34,9 млрд рублів за фактичної потреби в 63,1 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП. Так, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП – рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

У вересні стало відомо, що уряд Росії планує додатково збільшити держборг, щоб профінансувати дефіцит федерального бюджету у 2025 році, який зростає через високі видатки на окупаційну війну з Україною та зменшення надходжень від експорту нафти та газу.