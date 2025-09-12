Данія запускає проєкт для України на 375 мільйонів євро. Що він передбачає?

Данія запускає системний інтеграційний проєкт для України – Ukraine Transition Program – на три роки з бюджетом у 375 млн євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Ларс офіційно запустить нову Ukraine Transition Program: це системний інтеграційний проєкт для України на три роки з бюджетом у 375 млн євро. Три ключові напрямки – підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інституцій", – розповів Сибіга.

За словами Расмуссена, ця нова програма "фактично є найбільшою та найамбітнішою контрактною в історії данської допомоги розвитку".

"Бюджет становить 375 млн євро. Концепція цієї програми є дуже чіткою: підвищити стійкість України та її здатність задовольняти нагальні базові потреби свого населення, підтримати перехід до екологічної економіки та поліпшити рамкові умови для розвитку приватного сектору, а також сприяти демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС, що є одним із пріоритетів данського головування", – зазначив Расмуссен.

Раніше повідомлялося, що внесок Данії в так звану "данську модель" – сплату за виробництво зброї для України українськими компаніями оборонно-промисловго комплеку – цього року становитиме близько 1,4 млрд євро.

До того стало відомо, що Данія надасть на відбудову України понад $77 млн.

У липні повідомлялося, що Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.