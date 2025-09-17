Низькі ціни на залізничні квитки – це правильно, але різницю у вартості повинна фінансувати держава, – експерт

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до падіння вантажної бази й втрат ВВП, тому фінансування пільгових пасажирських перевезень слід забезпечити за рахунок держбюджету та міжнародних партнерів.

Про це заявив президент об’єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи намір підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею на 37% у наступному році, передає "Главком".

"Підвищення тарифів "Укрзалізниці" є хибним кроком, адже нині українські тарифи вже перевищують рівень Польщі та Словаччини. Наші підприємства, які працюють у цих країнах, підтверджують: їм дешевше перевозити продукцію в Польщі й Словаччині, ніж в Україні. Це ненормальна ситуація", – наголосив Каленков.

За його словами, вирішенням проблеми має стати виконання державою своїх зобов’язань і компенсація збитків від пасажирських перевезень.

"Якщо "Укрзалізниця" витрачає понад 30 млрд грн на пасажирські перевезення, а отримує лише 7 млрд, то різницю у 23-24 млрд повинна закривати держава. Якщо хочете тримати низькі ціни на квитки – це правильне рішення, але тоді треба передбачити фінансування", – пояснив голова "Укрметалургпрому".

Каленков вважає, що до фінансування "Укрзалізниці" варто залучити міжнародних партнерів.

"Соціальний бюджет України значною мірою фінансується за рахунок допомоги ЄС. Наші партнери готові цільово підтримати видатки на пасажирські перевезення. Треба просто винести це питання на рівень Єврокомісії", – вважає він.

Водночас експерт наголосив, що "Укрзалізниці" варто працювати над підвищенням ефективності, адже у компанії є значний потенціал для оптимізації витрат.

Втім, починати треба все ж з держави, а не з чергового підвищення тарифів, адже це негативно позначиться як на самій "Укрзалізниці", так і на економіці країни, переконаний Каленков.

"Згідно з дослідженням ДП "Укрпромзовнішекспертиза", підвищення тарифів на 37% призведе до скорочення вантажної бази на 27 млн тонн, що становить мінус 15%. Це обернеться падінням ВВП майже на 96 млрд грн та втратами держбюджету у 36 млрд грн щороку. Тому прошу залишити розмови про індексацію. Спочатку треба реально порахувати собівартість, встановити економічно обґрунтований тариф і забезпечити підтримку пасажирських перевезень за рахунок бюджету. Лише після цього можна говорити про будь-які зміни у тарифній політиці", – додав голова "Укрметалургпрому".

Як повідомлялося,раніше представники української промисловості закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки для компенсації збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень.

У зверненні наголошується, що нинішня модель, коли компанія змушена покривати витрати за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення, є небезпечною як для самої "Укрзалізниці", так і для економіки України.

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЕВА) також закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, у ЕВА закликали скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.