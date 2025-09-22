"Укртрансгаз" замовив два мінівени Hyundai Staria у найвищій комплектації за 5,5 мільйона

"Укртрансгаз" 17 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ "Автоберег" легкових автомобілів на 5,48 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", пишуть Наші гроші.

Протягом чотирьох місяців компанія отримає два чорні повнопривідні мінівени Hyundai Staria 2,2 CRDi у найвищій комплектації 7-Top на сім місць 2025 року випуску по 2,74 млн грн.

Автомобілі матимуть дизельний двигун об'ємом 2,2 л потужністю 177 к.с., автоматичну коробку передач, клімат-контроль, круїз-контроль, фронтальні та бокові подушки і шторки безпеки водія та переднього пасажира, систему відеомоніторингу "сліпих" зон, передній та задній парктроніки, шкіряне оздоблення сидінь.

Крім того, замовлена комплектація включає пакет активної безпеки Hyndai Smart Sense, систему кругового огляду, електропривід дверей пасажирського салону, преміальну акустику BOSE (11 динаміків, підсилювач і сабвуфер).

Додатково передбачено металевий захист двигуна, гумові та ворсові килимки для кабіни і салону, зимова гума на оригінальних заводських легкосплавних дисках, повнорозмірне запасне колесо з литим диском, відеореєстратор, домкрат, аптечка, два вогнегасники, знак аварійної зупинки, сигнальний жилет, балонний ключ та буксирувальний трос на 10 тонн.

У салонах мінівен у комплектації 7-Top коштує 2,59 млн грн без додаткового обладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Київським дилером Hyundai "Автоберег" володіє та керує киянин Олексій Кондрачук.

Як повідомлялося, "Укртрансгаз" 16 червня за результатами тендеру за 18,97 млн грн замовив ТОВ "Автомобільна компанія "Інтер Авто-Трейдинг" новий туристичний автобус Iveco Bus Evadys H довжиною 12 м виробництва компанії Iveco Czech Republic, a. s. (Чехія) у 2025 році, який має 50 сидінь із водієм.

У вересні Служба безпеки України замовила спецавтомобіль Hyundai Staria у найвищій комплектації за 2,57 млн грн.

У липні повідомлялося, що Національне агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) замовило люксовий мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 2,7 млн грн.