Держподаткова запустила інструмент для відстеження податкових надходжень. Які дані там є?
Державна податкова служба запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету для аналізу платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату.
Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.
На дашборді Держподаткової міститься інформація про всі податки, за адміністрування яких відповідає Податкова – від загальних груп платежів до детальної розбивки, зокрема:
- загальна картина надходжень та їхня структура;
- порівняння сплати за різні періоди (місяць, квартал, півріччя, з початку року);
- аналіз динаміки надходжень у поточному та попередніх роках;
- визначення частки будь-якого платежу в загальній сумі.
Цей аналітичний модуль забезпечує швидкий доступ до інформації, яка найчастіше цікавить бізнес, громадськість і працівників Держподаткової у щоденній роботі.
Структуру дашборду поступово планується удосконалити.
Зараз Податкова працює над розробкою та впровадженням розділу з прогнозування надходжень. Це дозволятиме визначати очікувані надходження з урахуванням тенденцій у попередніх звітних періодах, сезонних коливань, непередбачуваних факторів (разові великі платежі), змін у податковому законодавстві тощо.
Як повідомлялося, лідерами в сплаті податків за січень-серпень цього року в Україні стали переробна промисловість та торгівля.
Також стало відомо, що загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року.
До того повідомлялося, що до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на серпень включено 7 149 платників податків.
