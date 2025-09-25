Держгеонадр оголосила торги з продажу 11 спецдозволів на користування надрами за 51 мільйон. Що можна видобувати?

Державна служба геології та надр України оголосила проведення десятих аукціонів у 2025 році, на які запропонувала 11 ділянок надр із покладами вапняку, глини, піску, бурштину, пухких осадових порід піщано-валунного складу, підземних мінеральних вод.

Як повідомили в Держгеонадр, загальна початкова вартість лотів становить 51,4 млн грн.

Торги заплановані на 15 жовтня 2025 року та проходитимуть на платформі "Прозорро.Продажі" в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

"Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот, що дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу", – заявив Служби Олег Гоцинець.

Запропоновані на десяті аукціони 2025 року наступні ділянки:

Раніше повідомлялося, що Держгеонадр оголосила конкурс на розробку великого родовища літію на Кіровоградщині.

Раніше у вересні Державна служба геології та надр України оголосила проведення дев'ятих аукціонів цього року, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами природного газу, нафти, конденсату й вільного газу.

У липні Кабінет Міністрів затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП), що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України.