Росіяни почали переходити на дешеву іноземну техніку

Росіяни почали активніше купувати доступнішу електроніку з-за кордону, переорієнтовуючись із дорогих моделей на бюджетні. Так, у першому півріччі 2025 року середній чек при замовленні зарубіжної електроніки в Росії скоротився на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 55,3 тис. руб.

Про це свідчать дані сервісу CDEK.Shopping, передає The Moscow Times.

Як зазначається, при цьому загальна кількість замовлень залишилася практично на колишньому рівні, знизившись лише на 4%, що свідчить про збереження споживчої активності при зміщенні попиту у бік доступніших товарів.

Загальні витрати на електроніку в Росії через CDEK.Shopping за перші шість місяців цього року зменшилися на 30,4%, досягнувши 528,1 млн руб.

Незважаючи на загальне зниження витрат, найпопулярнішим брендом залишився Apple з часткою 28,2% від усіх замовлень. На друге місце піднявся ASUS (4,9%), а третє зайняла компанія AMD (4,19%). Із топ-5 рейтингу вибула китайська Xiaomi, поступившись місцем Nintendo (3,65%), чиї продажі зросли в 126 разів завдяки виходу нової ігрової приставки Switch 2.

Значне зростання продемонстрували й інші виробники: замовлення товарів AMD збільшились у 26 разів, а продукція тайванської Gigabyte зросла на 49%. Водночас різке зниження попиту зафіксували у Xiaomi (-76%), LG (-73%) і Huawei (-62%).

На внутрішньому ринку середній чек у категорії електроніки виріс на 20% при зростанні обороту в натуральному вираженні на 54%. Особливо значно збільшився середній чек у сегментах великої побутової техніки (46%), ноутбуків та комп'ютерів (33%), телевізорів та аудіотехніки (22%).

Раніше прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін заявив, що російським фахівцям слід знайти короткий шлях до забезпечення імпортозаміщення у сфері розробки та виробництва електроніки. Мішустін констатував, що відставання від передових країн у цій галузі, фінансування якої Мінпромторг РФ збирається урізати в рази на тлі проблем із бюджетом, нікуди не поділося.

Перед тим повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

Також повідомлялося, що російські процесори виявилися дорожчими за Intel і AMD, а більше половини чипів – бракованими.