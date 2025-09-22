В уряді РФ визнали провал плану імпортозаміщення електроніки: від виробників вимагають "неординарних ідей"

Прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін заявив, що російським фахівцям слід знайти короткий шлях до забезпечення імпортозаміщення у сфері розробки та виробництва електроніки.

Мішустін констатував, що відставання від передових країн у цій галузі, фінансування якої Мінпромторг РФ збирається урізати в рази на тлі проблем із бюджетом, нікуди не поділося, пише The Moscow Times.

"Попереду ще складний шлях до набуття повного суверенітету в мікроелектроніці. Але якщо весь час рухатися за країнами-лідерами, повторювати їхні кроки, то нам навряд чи вдасться їх швидко наздогнати. Для вагомих досягнень потрібні неординарні ідеї та рішення, які здатні допомогти, як то кажуть, "зрізати кути" там, де це можливо", – сказав Мішустін.

При цьому він заявив, що завдяки зокрема західним санкціям російська галузь "зробила величезний крок уперед", що дозволило в опорі на "внутрішні ресурси" більш ніж удвічі за п'ять років збільшити обсяг випуску (до 3,4 трлн руб.). У поточному році, за словами Мішустіна, виробництво російської галузі електроніки може перевищити 3,5 трлн руб.

За його словами, мікроелектронна галузь РФ налічує 18 виробничих ліній, 12 із яких "пройшли через глибоку модернізацію" в останні роки. Ще сім ліній зараз перебувають у стадії розробки. Зараз у Росії реалізується держпрограма "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості", на яку в 2024 році передбачалося виділити (до 2027 року) майже 200 млрд руб.

При цьому в липні стало відомо, що Мінпромторг Росії в п'ять разів уріже витрати на держпрограму "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості", в рамках якої влада хоче довести до 40% частку російських товарів на ринку електроніки. Із 26,5 млрд руб. у 2024 році фінансування програми впаде до 4,9 млрд руб. у 2026 році.

