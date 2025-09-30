Євросоюз виділить 2 мільярда євро на виробництво дронів в Україні

Індустрія дронів

Європейський Союз виділить 2 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Це дозволить Україні збільшити свої виробничі потужності з виробництва безпілотників і дозволить ЄС скористатися перевагами цієї технології.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн 30 вересня на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Якщо ми й надалі вважатимемо, що Україна є нашою першою лінією оборони, нам потрібно збільшити нашу військову допомогу Україні. Конкретно, ми домовилися з Україною, що на дрони буде витрачено загалом 2 млрд євро", – сказано в заяві.

Фон дер Ляєн також зауважила, що санкційний тиск на Росію працює і його треба посилювати.

Як повідомлялося, в середині вересня Єврокомісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій проти Росії.

До того стало відомо, що що Єврокомісія відклала представлення 19-го пакета обмежень, щоб синхронізувати свій підхід з партнерами з "Великої сімки" (G7) після нових вимог президента США Дональда Трампа.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.