"Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок оперативного імпорту газу через атаки Росії

Група "Нафтогаз" із залученням на закупівлю газу 300 млн євро кредиту Європейського інвестиційного банку закрила потребу в зовнішньому фінансуванні таких закупівель на цей рік, але хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки Росії.

Про це заявив глава групи Сергій Корецький після підписання угоди з ЄІБ на 300 млн євро 1 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

"Як видно з публічних джерел російських терористів, з даних розвідки та й з фактичних кроків окупантів, атаки на енергетичну інфраструктуру будуть. Тому ми маємо бути готові до планів А, В, С. Тому ми диверсифікуємо канали поставок газу, ведемо діалог про нові кредити", – сказав Корецький.

Утім, додав він, їхнє використання буде за запитом, щб була можливість узяти кредити "в разі необхідності".

"Ми не хочемо в останню секунду в ургентному стані шукати нове фінансування", – пояснив глава "Нафтогазу".

Корецький зазначив, що в цих намірах компанію підтримали два українські банки – "Укрексімбанк", про домовленості з яким група вже повідомляла, та ще один банк, який, за словами Корецького, в процесі підписання угоди.

Корецький розповів, що обсяг можливого фінансування та умови його залучення розглядаються компанією у тісній кооперації з урядом.

Нагадаємо, 1 жовтня група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Як повідомлялося, цього року "Нафтогаз" планує спрямувати спрямовує $2,5 млрд на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Зокрема, "Нафтогаз України" уклав три кредитних угоди з державними "Приватбанком", "Укргазбанком" та "Укрексімбанком" на загальну суму 11,85 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.

Крім того, "Нафтогаз" отримав кредит від ЄБРР на 500 млн євро та очікує на близько $100 млн від Норвегії на імпорт газу напередодні зими.