Порти України встановили рекорд контейнерообігу від початку повномасштабної війни. ІНФОГРАФІКА

Українські порти морські порти за січень-серпень цього року обробили 134 191 контейнер 20-футового еквівалента (twenty-foot equivalent unit, TEU) – це на 3,3% більше річного показника у 2024 і найбільший показник від початку повномасштабної війни.

Про це свідчать дані Асоціації міжнародних експедиторів України.

Як повідомляється, структура перевезень виглядає так:

експорт – 66 892 TEU,

імпорт – 63 042 TEU,

транзит – 4 257 TEU.

"Такі результати – важливий сигнал для бізнесу, що українські порти залишаються надійними навіть у кризових умовах та здатні обслуговувати експортно-імпортні вантажі", – зазначили в Асоціації.

Раніше повідомлялося, що порт "Ізмаїл" до кінця року реконструює системи відеоспостереження за 3,95 млн грн.

Також стало відомо, що ізмаїльська філія держпідприємства "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила Onur Marine Gemi Işletmeciliği Tic. A.Ş. (Туреччина) днопоглиблення на 45,9 млн грн без ПДВ.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.