Путіну бракує грошей на війну: Російська влада пустить "під ніж" ключові проєкти охорони здоров’я

Влада РФ скоротить ключові проєкти охорони здоров’я, щоб заощадити гроші на війну проти України

Російська влада готується скоротити фінансування ключових проєктів охорони здоров'я, щоб заощадити гроші для військових статей бюджету, які наступного року "з'їдять" кожен третій рубль у федеральній скарбниці.

Як пише The Moscow Times, витрати на російський національний проєкт "Тривале та активне життя" в 2026 році скоротяться на 26%.

У грошовому вираженні проєкт, у рамках якого влада Росії обіцяє збільшити тривалість життя громадян до 81 року, боротися з раком, діабетом та гепатитом, а також будувати лікарні, втратить майже 100 млрд руб. ($1,21 млрд) фінансування. Його загальний обсяг знизиться з 372,7 млрд до 274,2 млрд руб.

Найбільш радикального скорочення – в 2,3 раза – зазнає програма модернізації первинної ланки медичної допомоги в регіонах, в рамках якої планувалося відбудувати тисячі поліклінік: замість 123,3 млрд руб. цього року на неї виділять лише 53,2 млрд руб. – наступного.

Витрати на федеральний проэкт "Боротьба із серцево-судинними захворюваннями" зменшаться на 2,5%, до 11,3 млрд руб., на федпроэкт боротьби з онкологічними захворюваннями – на 3,1%, до 144,5 млрд руб. 13% фінансування втратить федпроєкт "Боротьба з цукровим діабетом": на нього закладено 8,4 млрд руб. проти 9,6 млрд руб. цього року.

Більше читайте в нашому Telegram-каналі

На 28%, з 19,7  млрд до 14,3 млрд руб., скорочуються витрати на федпроєкт із розвитку системи швидкої допомоги. Майже 30% грошей втрачає федпроєкт із розвитку федеральних медичних організацій та національних дослідницьких центів: у російському бюджеті на 2026 рік на нього заклали 16,2 млрд руб. проти 26,5 млрд цього року.

Ширша держпрограма "Розвиток охорони здоров'я" недорахується наступного року 122 млрд руб. фінансування: воно становитиме 1,52 трлн руб. проти 1,64 трлн руб. у бюджеті на цей пік.

"Під ніж" підуть навіть витрати на проєкти охорони здоров'я в рамках нацпроєкту "Сім'я", який має підняти народжуваність, рівень якої цього року оновив мінімуми в сучасній історії Росії. На це в держпрограмі на 2026 рік передбачено 22,9 млрд руб. проти 26,3 млрд руб. цього року (-13%).

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

До того Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.

бюджет (1913) війна (29) дефіцит (495) охорона здоров'я (54) медицина (643) росія (15238)
А в Україні скоротять видатки на зарплати військовослужбовців. А зеленському грошей вистачає.
показати весь коментар
02.10.2025 21:18 Відповісти
Если бы ему не хватало денег, то он бы не воевал. Вывод - все ему хватает. А все, что говорят западные или провластные пропагандисты - это все бесконечная ложь. Вон рядом в ленте новости, что Украинские власти помогают России в захвате Украины. Это безнадега все. Запад с РФ сотрудничает и власти Украины сотрудничают. Коломойскому на записи когда сказали, что у него враждебные отношения с Путиным, и русскими, он сказал, это чушь и нормальные у него отношения. Просто Украинский народ смотрит контент этой орг преступности Украиной-Российско-Западной - и живет народ в стране вымышленной реальности. Как народ может вестись с 2014 года, что экономика России скоро развалится, - это то, чем кормят народ - Запад и Украинские власти, и пропаганда РФ подыгрывает ибо знает, что Украинская ретранслирует это вранье. Запад и Россия и их ставленики в Украинской власти - они все врут и грабят Украину и уничтожают и кредиты навешиваю и ресурсы забрали и разводят и выгоды себе получают. И народ даже лишен конституционного права на голос и выборы и избираться во власть. Просто рабы и лохи!
показати весь коментар
02.10.2025 21:21 Відповісти
"Украинский" - от ні разу не видно що людина московський бот. От ніщо не видавало Штірліца крім шапки ушанки.

....Ще треба портрет бандери чи щось таки - щоб образ був точно "хлопци я ваш"
показати весь коментар
02.10.2025 21:23 Відповісти
>Он рядом в ленте новости, что украинские власти помогают России в восторге Украины. Это безнадежность всего.
Китаец? DeepSeek? Русских ботов уволили?
показати весь коментар
02.10.2025 21:28 Відповісти
ПУТІН ВІЙНУ НЕ ЗУПИНИТЬ ПОКИ ЖИВИЙ. Це факт. Він не такий тупий він знає що його знесуть. І не ці "ліберали" Шендеровичі і любителі Навального, а військові. Тому він буде їх маринувати в вічній війні
показати весь коментар
02.10.2025 21:21 Відповісти
Коротше, росія витратить на якусь програму охорони здоров'я не 370 мільярдів рублів, а тільки 270. Бракує грошей, не те що в України.
показати весь коментар
02.10.2025 22:01 Відповісти

