Ціни на нафту продовжують зростати після меншого за очікування підвищення квот ОПЕК+, – Reuters

Ціни на нафту у вівторок вранці продовжують зростати: ф'ючерси на Brent дорожчають на 0,35% – до $65,70 за барель, на WTI – на 0,34%, до $61,90.

Обидва бенчмарки напередодні додали понад 1% після рішення восьми країн ОПЕК+ підвищити квоти на видобуток у листопаді лише на 137 тис. барелів на добу (б/д), повідомляє Reuters.

Зазначається, що ринок очікував значно агресивнішого збільшення квоти, тож крок картелю знизив побоювання надлишку пропозиції нафти у четвертому кварталі.

"Brent минулого тижня втратив близько $5 за барель на тлі очікувань більшого приросту, тож помірне відновлення виглядає логічним", – зазначив старший аналітик LSEG Ан Фам.

За його словами, місткість ринку поки дозволяє ввібрати додаткові обсяги, і "на передньому кінці кривої контанго ми ще не бачимо".

За підрахунками ING, рішення сигналізує про обережність ОПЕК+ на тлі прогнозів профіциту в четвертому кварталі та у 2026 році. Сукупно цього року група підвищила ціль видобутку більш ніж на 2,7 млн б/д – близько 2,5% світового попиту.

Паралельно з цим, геополітика також підтримує ціни: війна РФ проти України створює невизначеність щодо російської нафти. Після дронової атаки 4 жовтня зупинено найпродуктивнішу установку Кірішського НПЗ, відновлення може тривати близько місяця.

Водночас тиск на котирування зберігається через збільшення видобутку ОПЕК+ та виробниками за межами картелю. Аналітики попереджають, що у разі сповільнення глобального зростання, зокрема через торговельні тарифи США, ризики надлишкової пропозиції посиляться.

Раніше повідомлялось, що Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Влада вказує на підвищені екологічні ризики через технічний стан таких танкерів та їхню роль в обході санкцій.