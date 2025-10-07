У Росії почали відключати мобільний інтернет на закордонних сім-картах

У Росії почали відключати мобільний інтернет на іноземних сім-картах. На це 6 жовтня почали масово скаржитися власники закордонних номерів.

Як пише The Moscow Times, судячи з повідомлень, проблема торкнулася всіх операторів.

Вихід у мережу блокується не лише на фізичних сім-картах, а й на eSIM. При цьому голосовий зв'язок та SMS продовжують працювати.

За даними Mobile Review, відключати мобільний інтернет на іноземних сім-картах почали на початку жовтня. Спочатку захід торкнувся прикордонних з Україною регіонів, проте тепер такі випадки виявляються по всій Росії.

Російський телеком-сервіс Unisim підтвердив перебої з мобільним інтернетом. Блокування пов'язані з так званим "періодом охолодження", який російська влада планувала ввести для закордонних сім-карток з метою безпеки, оскільки вони можуть використовуватися для дистанційного керування бойовими дронами.

Водночас на сайтах білоруських мобільних операторів увечері 6 жовтня з'явилися попередження про те, що в Росії за рішенням влади блокують не лише інтернет, а й SMS на іноземних сім-картах. За даними операторів, блокування застосовується автоматично після реєстрації номера в російських мережах і знімається через 24 години, проте якщо сім-картка буде неактивна наступні три дні, то 24-годинне блокування відновлять. При цьому дзвінки залишаються доступними.

Мінцифри Росії анонсувало запровадження "періоду охолодження" для іноземних сім-карток у серпні. Тоді планувалося, що іноземні номери будуть неактивними протягом п'яти годин після приїзду їхніх власників до Росії.

Утім, офіційно про запуск цього заходу не повідомлялося.

"З огляду на те, що іноземцям отримати російську SIM-карту, м'яко кажучи, непросто і це займає мінімум тиждень (здавання біометрії, реєстрація на Держпослугах тощо), то виходу для іноземців немає", – констатували в Mobile Review.

Там також зазначили, що оператори мережі почали блокувати дзвінки роботів для підключення Wi-Fi у готелях.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

На початку серпня Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.