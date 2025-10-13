Імпорт свинини в України зріс до максимуму за три з половиною роки, – асоціація

Імпорт охолодженого та мороженого м'яса свиней в Україну у вересні перевищив 6 тис. тонн. Це на 31% більше. ніж завезли попереднього місяця та є максимальним показником із січня 2022 року.

Стимулом для підвищеної імпортної активності стали як високі котирування на українську свинину, так і вичерпання квот безмитних поставок свинини з Європейського Союзу, повідомили в асоціації "Свинарі України".

"Оскільки цьогоріч сезонне зменшення внутрішньої пропозиції свинини співпало із наслідками скорочення поголів'я свиней у країні, ціни на українську свинину помітно вищі та тривалий час залишаються на стабільно високому рівні. Натомість середня митна вартість імпортованої свинини у вересні знизилася до $2,56/кг (-2,2% проти серпня)", – сказано в повідоменні.

Там додали, що, оскільки абсолютну більшість такої продукції надходить із країн Європейського Союзу, вичерпання квот для безмитного завезення заохочувало частину операторів формувати запаси продукції до вимушеного "здороження" через митні тарифи.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

В Асоціації повідомляють, що за три чверті 2025 року Україна імпортувала 20,8 тис. тонн охолодженого та мороженого м'яса свиней на $53,2 млн, із яких лише 142 тонн завезли з Канади, тоді як решту товарних партій завозили з ЄС.

Відтак, подальші надходження свинини звідти обкладатимуться ввізним митом: охолоджена – 12%, морожена – 10%.

Разом із тим, низка імпортерів переконана, що мита не зупинять потік свинини допоки це економічно обґрунтовано.

"За збереження темпів поставок на рівні третього кварталу поточного року, сукупні річні надходження імпортованої свинини не перевищать 35 тис. тонн. У такому разі це складатиме не більше 5-6% оцінюваної внутрішньої пропозиції свинини, на чверть поступатиметься імпортованому в 2022 році та на 15% показнику 2021 року. Тож абсолютну більшість свинини на внутрішньому ринку і надалі забезпечує український товаровиробник", – зауважили в Асоціації.

Водночас сукупний експорт свинини з України за дев'ять місяців року перевищив 2 тис. тонн, склавши майже $6,2 млн у валютному вираженні.

Ключовими напрямками торгівлі залишаються Гонконг, ОАЕ, Бахрейн та Малайзія. При цьому триває робота стосовно відкриття низки нових ринків – Філіппіни, В'єтнам, Сінгапур, Південна Корея тощо.

Як повідомлялося, імпорт свіжої та мороженої свинини в Україну в серпні 2025 року склав 4,6 тис. тонн м'яса, що на 48% більше, ніж у липні.

До того стало відомо, що ціни на свинину в Україні цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. Так, за попередніми підсумками семи місяців 2025 року промислове виробництво свинини зменшилося на 14-15% порівняно з аналогічним періодом торік, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.