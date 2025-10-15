Податкова наклала штрафів на майже 800 мільйонів у сфері тютюну та алкоголю. Якими були порушення?

Державна податкова служба з початку року провела 24 тис. фактичних перевірок у сфері обігу тютюну та алкоголю. Штрафні санкції за виявлені порушення сягнули понад 795 млн грн, а понад 2,5 тис. ліцензій – анульовані.

"Боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну – серед топ-питань. Там, де зафіксували порушення ліцензійних умов, продовжимо перевірки. Бо це не дрібні помилки, а порушення, які шкодять бізнесу та громадянам", – розповіла в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух

Найпоширеніші порушення: обіг товарів без марок акцизного податку або з підробленими марками, виробництво та продаж без ліцензій, продаж без видачі чеків, реалізація необлікованих товарів тощо.

Карнаух зазначила, що Держподаткова спільно з правоохоронними органами постійно реалізовує комплекс заходів для скорочення тіньового ринку.

Раніше повідомлялося, що, за підрахунками експертів, держбюджет України недорахується у 2025 році 7,5 млрд грн через нелегальний ринок електронних сигарет.

До того детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили підпільне виробництво і збут контрафактних підакцизних товарів.

Перед тим детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області.

За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.