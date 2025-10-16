Офіс генпрокурора заявив про закриття третини кримінальних справ проти бізнесу

Офіс генерального прокурора після аудиту закрив 8 тис. кримінальних проваджень проти бізнесу.

Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко на Київському міжнародному економічному форумі, передає LIGA.net.

"Після проведеного аудиту ми встановили майже 23 тис. кримінальних проваджень. За менше ніж три місяці ми закрили 8 тис. із них", – сказав Кравченко.

Він розповів, що справи закривали за трьома критеріями:

провадження, які роками відкриті без руху;

відсутність судової перспективи чи складу злочину;

негативні результати економічних експертиз.

Кравченко наголосив, що в травні-червні Офіс генпрокурора звітував лише про 6 тис. справ проти бізнесу, але аудит виявив їх майже вчетверо більше.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше в жовтні повідомлялося, що Кабінет Міністрів автоматизував призначення частини перевірок для бізнесу.

21 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупинять більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів.

Водночас в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух час зустрічі із бізнесом пояснила, що податкові перевірки не заборонені, а обмежені. За її словами, це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків.

У середині жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту "Пульс", що має стати єдиним цифровим каналом комунікації виконавчої влади з бізнесом. Мета роботи платформи – спростити подання звернень, забезпечити прозорий моніторинг їх розгляду та оцінку якості рішень державних органів.