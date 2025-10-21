"На невизначений термін": У Росії продовжують вводити обмеження на продаж бензину

У Росії на автозаправних станціях "Байкальської регіональної компанії" в Іркутській області (Сибірський федеральний округ, РФ), Бурятії та Забайкаллі (Далекосхідний федеральний округ, РФ) зупинили вільний продаж бензину.

Як повідомляють місцеві медіа, 21 жовтня на АЗС мережі продають не більше 20 літрів бензину А-92 "в одні руки", передає The Moscow Times.

У компанії пояснили, що обмеження було введено на невизначений термін через перебої з відвантаженням бензину з боку основних постачальників – "Роснєфті" та "Газпрому".

Обмеження на заправках БРК торкнулися Іркутська та Ангарська, столиці Бурятії Улан-Уде та Заграєвського району Бурятії.

Окрім того, не більше 20 літрів на машину стали продавати на заправках мережі "Корс" у Читі та Забайкальському краї.

Перебої виникли й на заправках "Газпромнєфті" в Красноярську.

Минулого тижня жителі Краснокаменська в Забайкаллі повідомляли, що в місті працює лише одна заправка, на якій утворювалися величезні черги. На решті АЗС закінчився бензин А-92, А-95, А-100, а також дизпальне.

В адміністрації пояснювали, що у мережі АЗС "Союз та К" виникли перебої з поставками, тому вони відпускали паливо по талонах.

Із минулого тижня по 20 літрів бензину А-92 в "одні руки" почали відпускати у Кіренському районі Іркутської області та місті Бодайбо на півночі регіону.

Дефіцит бензину щонайменше в 57 регіонах Росії та обмеження продажу палива на заправках виникли внаслідок посилених із серпня атак українських дронів на об'єкти російської нафтопереробки.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, обсяги переробки сировини в Росії обвалилися приблизно на 10%, до 5 млн барелів на добу. На колишню потужність російські НПЗ зможуть вийти не раніше другої половини 2026 року.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит палива на російських заправках почав з'являтися розведений бензин.

У Росії за вересень цього рокусередні роздрібні ціни на бензин зросли на 2,58% (максимально з 2018 року), а в річному вираженні зростання цінників на АЗС досягло 12,73% і стало рекордним за останні 14 років, а через удари по НПЗ у Росії виник дефіцит бензину обсягом 20% внутрішнього споживання.

30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

Згодом він заявив, що російська інфраструктура не розрахована на імпорт пального, тому можливості завозити його з-за кордону на тлі дефіциту на внутрішньому ринку обмежені.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу.

Як повідомлялося, Росія планувала розпочати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах (НПЗ).

При цьому Росія вже збільшила закупівлі бензину з Білорусі залізницею у вересні у чотири рази, хоча значна частина білоруського пального все ще відправляється на експорт до інших країн.