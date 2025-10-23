Кабмін додатково виділив 700 мільйонів на ремонт доріг у трьох областях

Кабінет Міністрів виділив 700 мільйонів гривень на ремонт доріг у Суміській, Харківській та Полтавській областях.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей. Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", – пояснила Свириденко.

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено 12,8 млрд гривень на утримання доріг і цих коштів критично недостатньо.

Нагадаємо, у березні Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.

Наприкінці квітня уряд виділив ще 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг, а у травні Кабмін перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.