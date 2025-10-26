В Україні продовжують стрімко дорожчати огірки. За тиждень ціна підскочила на 21%

Цього тижня українські тепличні комбінати вкотре підвищили ціни на огірки. Основною причиною такого різкого подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції в місцевих господарствах.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку імпорту та дуже високий попит місцевих оптових компаній та роздрібних мереж.

Сезон реалізації огірків в українських тепличних комбінатах близький до завершення й господарства зараз проводять зачистку в теплицях, тому пропонують свою продукцію переважно дрібним оптом.

При цьому якість огірків у останніх вибірках значно знизилася, але це не заважає продавцям підвищувати ціни.

Так, тільки з початку поточного тижня ціна на огірки зросла в середньому на 21%, і сьогодні оптові ціни на огірки коливаються в діапазоні 90-110 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій.

Водночас на сьогодні вартість тепличних огірків в Україні вже в середньому на 11% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Така ситуація, на думку учасників ринку, може призвести до того, що імпортери почнуть поставки огірків із Туреччини вже наступного тижня. У такому випадку ціни на огірки з місцевих господарств можуть перестати підвищуватися під тиском дешевшої імпортної продукції.

