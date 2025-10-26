Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні продовжують стрімко дорожчати огірки. За тиждень ціна підскочила на 21%

Цього тижня українські тепличні комбінати вкотре підвищили ціни на огірки. Основною причиною такого різкого подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції в місцевих господарствах. 

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку імпорту та дуже високий попит місцевих оптових компаній та роздрібних мереж.

Сезон реалізації огірків в українських тепличних комбінатах близький до завершення й господарства зараз проводять зачистку в теплицях, тому пропонують свою продукцію переважно дрібним оптом.

При цьому якість огірків у останніх вибірках значно знизилася, але це не заважає продавцям підвищувати ціни.

Так, тільки з початку поточного тижня ціна на огірки зросла в середньому на 21%, і сьогодні оптові ціни на огірки коливаються в діапазоні 90-110 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій.

Водночас на сьогодні вартість тепличних огірків в Україні вже в середньому на 11% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Така ситуація, на думку учасників ринку, може призвести до того, що імпортери почнуть поставки огірків із Туреччини вже наступного тижня. У такому випадку ціни на огірки з місцевих господарств можуть перестати підвищуватися під тиском дешевшої імпортної продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні споживчі ціни на продукти харчування у вересні 2025 року, як і в серпні, знизилися проти попереднього місяця на 0,9%, однак загальний рівень інфляції склав 0,3% проти -0,2% в серпні. В основному продовження зниження цін на продукти відбулося внаслідок здешевлення фруктів (-11,8 %) та овочів (-10,6%), а також яєць (-2,9%) та цукру (-1,5%).

До того стало відомо, що в Україні вже п'ятий тиждень поспіль продовжують швидко зростати ціни на тепличні огірки.

Також повідомлялося, що оптові ціни на цибулю з початку тижня зросли в середньому на 12% – до 7-13 грн/кг.

Пох
26.10.2025 10:33 Відповісти
Бо вже не сезон. Ви ціни на інші продукти бачили???
26.10.2025 13:21 Відповісти

