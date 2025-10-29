Проблеми з електроенергією призведуть до зростання цін на тепличні овочі, – EastFruit

Взимку 2026 року ціни на тепличні овочі в Україні ймовірно зростатимуть через перебої з електроенергією та подорожчання енергоносіїв.

На полицях домінуватиме імпорт, насамперед з Туреччини, а внутрішня пропозиція скоротиться до мінімуму, повідомляє координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв.

За його оцінкою, у період з листопада по лютий-березень частка українських тепличних овочів не перевищуватиме 10%. Причина – висока вартість усіх видів енергоносіїв для опалення теплиць та девальвація гривні, що робить виробництво економічно невигідним.

Взимку ринок забезпечуватиметься переважно турецькою продукцією. Кліматичні умови дозволяють там зменшити витрати на обігрів, тож собівартість нижча, а логістика до Європи налагоджена. Це формує цінову межу і для України, адже мережі орієнтуються на доступніший імпорт.

Українські огірки, томати, зелень і капуста залишатимуться у продажу, але переважно як нішевий товар для споживачів, готових платити премію за локальне походження. Цінники будуть вищими за імпортні, а обсяги реалізації – обмеженими.

За словами експерта, пікові гуртові ціни в минулі сезони сягали 150-160 грн за кілограм у період новорічних свят та кінця січня. Локальна продукція подекуди продавалася і понад 200 грн за кілограм, однак такі продажі були невеликими партіями.

Подальше подорожчання обмежуватиметься конкурентним імпортом: як тільки ціни перевищують сприйнятний рівень, попит скорочується, особливо з огляду на падіння купівельної спроможності домогосподарств під час війни. У підсумку зимовий ринок формуватиметься насамперед конкуренцією з імпортом, який фактично визначатиме верхню межу цін.

Раніше повідомлялось, що ЄС погодився знизити або скасувати митні збори на низку продовольчих товарів з України: молочну продукцію, свіжі фрукти й овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати.

Рішення ухвалили після досягнення 30 червня попередньої угоди між Європейською комісією та Україною про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.