Росіяни почали масово купувати товари з оплатою частинами через недоступність кредитів

Росіяни почали масово переходити на покупки за оплату частинами через послуги типу "купи зараз, заплати пізніше" (BNPL) на тлі недоступності класичних кредитів. Так, із січня 2023 по вересень 2025 року щомісячна кількість користувачів таких сервісів зросла в 2,8 раза – з 1,4 млн до 3,9 млн осіб.

Про це свідчать дані російського оператора зв'язку Т2, зібрані на основі аналізу мобільного трафіку додатків, передає The Moscow Times.

Динаміка зростання унікальних користувачів показує стійку тенденцію: 2023 року їх було 23,6 млн, 2024 року – вже 38,2 млн (+61%), а за неповний 2025 рік (січень-вересень) кількість перевищила 36 млн осіб.

Обсяг російського ринку BNPL-сервісів у першому півріччі 2025 року зріс майже вдвічі, досягнувши 300 млрд руб. проти 155 млрд руб. роком раніше.

Зростання популярності покупок на виплату відбувається на тлі різкого погіршення доступності кредитів. Як показало вересневе опитування Міжнародної конфедерації товариств споживачів, 22% позичальників не можуть більше обслуговувати кредити, а 18,5% витрачають на виплати понад половину сімейного бюджету. Інші дані показують, що 28% росіян направляють на обслуговування боргів до 100% щомісячного доходу, а 22% – від 30% до 50% доходів.

У вересні Центробанк РФ повідомив, що темпи кредитування населення впали до мінімальних протягом останніх дев'яти років. Після підвищення ключової ставки до 21% та запровадження обмежень на роздрібне кредитування річне зростання перейшло в негативну зону. Лише після зниження ставки до 18% наприкінці липня ринок трохи пожвавився, проте обсяги споживчого кредитування, як і раніше, майже вдвічі нижчі за рівень минулого року.

Середній чек у сервісах на оплату частинами зараз становить близько 9 тис. руб. серед усіх користувачів та близько 12 тис. руб. – серед активних користувачів, які регулярно використовують подібні транзакції. Оборот ринку в 2025 році таким чином може досягти 500 млрд руб.

У вересні повідомлялося, що після тривалої перерви росіяни знову почали набирати споживчі кредити. Їхній портфель скорочувався з вересня минулого року аж до липня, але в серпні знову виріс.

До того в Службі зовнішньої розвідки України заявили, що в Росії вже з 2026 року отримати кредит у банку чи позику в мікрофінансовій організації зможуть лише офіційно працевлаштовані громадяни з підтвердженим доходом. Відтак, як наслідок – чверть населення РФ втратить доступ до кредитних коштів, а бізнес залишиться без значної частини клієнтів.

До того повідомлялося, що росіяни перед початком нового навчального року взяли рекордну кількість мікропозик на підготовку дітей до школи.

Перед тим стало відомо, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.