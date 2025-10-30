В Україні почала дорожчати морква. За тиждень ціни підскочили на 12%

Після тривалої стагнації ціни на моркву знову пішли вгору.

З початку тижня подорожчання склало в середньому 12%, повідомляють аналітики проєкту EastFruit..

Зазначається, що наразі виробники відвантажують продукцію по 7-13 грн/кг залежно від якості та обсягу партій.

Зростання підтримує пожвавлення торгівлі і скорочення пропозиції якісної продукції - більшість господарств заклали основні обсяги в сховища, а на ринок надходять переважно надлишки. Попри це, морква в середньому залишається на 54% дешевшою, ніж торік на цю дату.

Учасники ринку не відкидають, що теперішній апсайд може бути тимчасовим, оскільки подальше підвищення цін здатне стимулювати розпродаж зі сховищ, збільшити пропозицію і, як наслідок, знову охолодити ринок.

Раніше повідомлялось, що в Україні можуть зрости ціни на гречку – її врожай цього року скоротився на 15%.

"Якась газета чи Telegram-канал цього тижня почали кричати, що гречка дорожає. Люди послухали, побігли в супермаркет. Дивляться: гречка продається 25 грн/кг, а завтра буде по 30 грн/кг. Скупили всю. Склади переробних заводів спорожніли. Рітейлери починають запитувати владу "де гречка". А вона у фермерів, які чекають росту цін до 40 грн/кг і не відпускають товар. Роблять вони так тому, що споживач розкупив усю продукцію по 25 грн/кг", – зазначив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.