В Україні цьогоріч закрито лише 40% вакансій, де роботодавці надають житло. Яку роботу пропонують?

На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості в переліку вакансій від роботодавців цього року налічувалося 3,9 тис. пропозицій роботи, де потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло.

Як повідомили в Держслужбі зайнятості, у жовтні лишається ще майже 1,2 тис. таких вакансій.

Найбільше їх у Львівській області – понад 200 та у Києві – 190.

Найменше у прифронтових Сумщині – 1, Донеччині та Запоріжжі – по 3.

Із загальної кількості вакансій, де роботодавці пропонують і житло, закрито лише 40%.

Серед вакансій із наданням житла, найбільше пропозицій роботи для таких спецілістів:

водіїв,

вантажників,

швачок,

монтажників,

кухарів,

охоронників,

слюсарів-ремонтників.

Топ-регіонів, де найбільше шукачів роботи працевлаштовані за умови наданням житла, Дніпропетровська та Київська області - 445 та 243 відповідно.

"Щоб дізнатися, чи є подібні пропозиції у вашому регіоні, можна скористатися Єдиним порталом вакансій, додати в пошуку опцію "Вакансії з житлом" і обрати пропозицію, яка вам підходить, або звернутися до найближчого центру зайнятості та запитати про вакансії з житлом", – пояснили в Держслужбі зайнятості.

