Росія вперше розмістить держборг у китайських юанях, щоб залатати "дірку" в бюджеті

Росія вперше розмістить державний борг у китайських юанях, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який за підсумками року вп'ятеро перевищить початковий план.

Як повідомили три джерела на фінансовому ринку, Міністерство фінансів Росії планує до чотирьох випусків на загальну суму до 400 млрд руб. ($5 млрд) із термінами погашення від трьох до 10 років, передає Reuters.

"Угода запланована на початок грудня. Вони спрямовані на найширше коло інвесторів, від банків та компаній з управління активами до брокерів, що працюють на ринку роздрібних клієнтів", – сказало одне з джерел.

Російська влада понад 10 років намагалася випустити юаневі облігації в Китаї, але домовитися про умови з Китаєм так і не вдалося. Центробанк Китаю дозволяє розміщувати лише панда-бонди, гроші яких не можна виводити за межі Китаю.

Інше джерело повідомило, що російський Мінфін провів зустрічі з потенційними покупцями, включно з банками та іншими інституційними інвесторами, представивши їм потенційні параметри юанєвих облігацій.

Операції з облігаціями також можуть проводитися в російських рублях за поточним обмінним курсом.

Облігації будуть випущені на "Московській фондовій біржі", яка перебуває під санкціями Заходу, і будуть недоступні для більшості іноземних інвесторів, включно з тими, хто з Китаю та інших азійських країн.

Як пише видання, Росія веде переговори з Китаєм щодо створення "мосту" між фінансовими ринками двох країн, який би дозволив китайським інвесторам отримати доступ до російських активів без моніторингу з боку західних регуляторів. Утім, переговори поки не дали результатів.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

Нагадаємо, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.