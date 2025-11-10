Зарплати працівників торгівлі в Україні за рік зросли на третину. Хто отримує найбільше?. ПЕРЕЛІК

Офіційно працевлаштовані працівники торгівлі в Україні торік отримували в середньому 11 379 грн до оподаткування.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Як зазначається, така сума на третину більша, ніж у 2023 році, – 8 685 грн, та майже у 1,5 раза більша, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн). У перший рік великої війни, коли бізнес виживав, а не планував, зарплати навіть просіли – до 7 135 грн на місяць.

Аналізувалися дані фінансової звітності великих рітейл-компаній – із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників, тож вибірка включає не лише безпосередньо продавців, але й решту складу компанії.

Середня зарплатня в торгівлі дуже різниться. Так, найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі "Бюро вин" (мережа GoodWine): понад 82 тис. грн на місяць, а в компанії працюють 710 співробітників. Серед лідерів також "АТБ-Маркет", де працює понад 42 тис. працівників, а середня зарплатня – понад 52 тис. грн на місяць.

У мережі магазинів "Рошен" (фізичні магазини працюють під дочірнім підприємством "Ізюмінка") працюють майже 1,2 тис. співробітників, які в середньому заробляють трохи більше ніж 41 тис. грн на місяць.





Також повідомляється, що деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, "Експрес-Аптека" (партнер мережі "Аптек низьких цін", що працюють під брендами "Шар@", АНЦ, "Копійка", "Не хворій") підняла середню оплату більш ніж у 6 разів за рік, "ДЦ Україна" (мережа магазинів Watsons) – утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" та мережа магазинів "Єва" – у понад двічі.

