Зарплати працівників торгівлі в Україні за рік зросли на третину. Хто отримує найбільше?. ПЕРЕЛІК

Зарплати працівників торгівлі в Україні за рік зросли на третину. Хто отримує найбільше?

Зарплати працівників торгівлі в Україні за рік зросли на третину

Офіційно працевлаштовані працівники торгівлі в Україні торік отримували в середньому 11 379 грн до оподаткування.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Державної служби статистики України.

Як зазначається, така сума на третину більша, ніж у 2023 році, – 8 685 грн, та майже у 1,5 раза більша, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн). У перший рік великої війни, коли бізнес виживав, а не планував, зарплати навіть просіли – до 7 135 грн на місяць.

Аналізувалися дані фінансової звітності великих рітейл-компаній – із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників, тож вибірка включає не лише безпосередньо продавців, але й решту складу компанії.

Середня зарплатня в торгівлі дуже різниться. Так, найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі "Бюро вин" (мережа GoodWine): понад 82 тис. грн на місяць, а в компанії працюють 710 співробітників. Серед лідерів також "АТБ-Маркет", де працює понад 42 тис. працівників, а середня зарплатня – понад 52 тис. грн на місяць. 

У мережі магазинів "Рошен" (фізичні магазини працюють під дочірнім підприємством "Ізюмінка") працюють майже 1,2 тис. співробітників, які в середньому заробляють трохи більше ніж 41 тис. грн на місяць.

Також повідомляється, що деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, "Експрес-Аптека" (партнер мережі "Аптек низьких цін", що працюють під брендами "Шар@", АНЦ, "Копійка", "Не хворій") підняла середню оплату більш ніж у 6 разів за рік, "ДЦ Україна" (мережа магазинів Watsons) – утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" та мережа магазинів "Єва" – у понад двічі.

Раніше повідомлялося, що середні зарплати робітничих спеціальностей в Україні суттєво зросли з 2022 року на тлі стійкого дефіциту кадрів.

До того стало відомо, що середньомісячна зарплата штатних працівників в Україні за вересень цього року збільшилася на 2,7% порівняно з серпнем і становила 26 623 грн.

Перед тим у Рахунковій палаті повідомили, що середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.

Також стало відомо, що в Україні зарплата вчителя наразі складає 60-70% від середньої зарплати по країні. При цьому в країнах Європи цей показник становить 100-110%.

Топ коментарі
+2
АТБ середня з.п. 52 000 грн?! Ахахахаха. Підіть і запитайте по факту у людей. Ну у працівника рахуноквої палати 300 000 грн тут писали, то їм напевно треба підтягнути циферки.

В совку і т.д. завищення рівня доходів населення до добра не довело. Неуки не вчать історію і малюють циферки, а малювати можна все.

Знайома також працює в ЦУМ і там нема наразі таких з.п. і близько, там орендатори багато міняються, бо не вивозять по оренді, покупців наразі мало стало, бо більшість з баблосами просто виїхали.
10.11.2025 16:04 Відповісти
+2
Ми ж з України)
10.11.2025 16:48 Відповісти
+1
Працівники торгівлі не можуть отримувати більше, ніж вчителі - ІПСО чистої води
10.11.2025 16:03 Відповісти
Це тих хто торгував на оборонних закупівлях та укриттях?
10.11.2025 16:03 Відповісти
ну так це ж середня та до податків, після буде десь 41800 (і це якщо рахувати тільки податки з працівника, бо ще ж є частина підприємства. І якщо взяти наприклад якогось регіонального директора з зп під пів ляма та працівника с зп 25000 на руки, то воно так і вийде..
10.11.2025 16:53 Відповісти
Суті це не міняє, можете подзвонити в АБТ по питаннях працевлаштування і дізнатися про середній рівень ЗП по факту.

Ну а загалом так, коли я працював в одному обласному РЕМ, то директор отримував більше, ніж весь відділ електромонтерів разом взятих. По середньому ЗП було десь 700 у.о, а по факту 200 у.о. - так 200 у.о. 2015 рік, навіть документ форму для подачі на субсидію лишив, щоб посміялися скільки отримують електромонтери обласного РЕМ.

Отак і формують середні фейк з.п., а потім чомусь людям нема чим платити за комуналку. Як кажуть в Ютуб - накручені лайки і коментарі в цій статистиці, а по факту це явна брехня в очі.
10.11.2025 18:04 Відповісти
ну я ті 25000 грн як раз у вакансії в АТБ де скупляюсь побачив.
10.11.2025 18:26 Відповісти
Ви не знаєте ринку і правил гри? Коли в оголошенні пишуть: зарплата до 25000 грн, то в 99% випадків тільки одиниці будуть отримувати таку з.п. У переважної більшості аби 15 000 на руки і це вже добре. Це я ще не буду писати про систему штрафів, штрафи за не виконання плану, штрафи за спізнення і т.д. яких просто вагон. Не просто так там текучка постійна і не слаба текучка, одні згоріли, наймають інших і так машина працює.

Бачити то є, а коли приходиш на співбесіду по факту, то при розмові геть інші цифри. А на запитання, а написано 25 000 грн, ну то кажуть в більшості: це буде потім, колись там, а зараз умовно 12 000 - 15 000 грн.

І це не тільки АТБ, це дуже багато де, це просто замануха для мамонтів, як кажуть. І коли в оголошенні пишуть з.п. від 10 000 до 40 000 грн, а з вірогідністю 99% будуть платити саме 10 000 грн. Бо часто людина думає, що якщо такий розкид, то буде ну 20 000 грн точно, але воно так не працює.

Працював в одній мережі техніки відомій, то з.п. ОБІЦЯЛИ при влаштуванні від 700 у.о., і за рік я ніколи такаї з.п. не бачив, в кращому разі 500 у.о., і керівництво налаштоване постійно оштрафувати за все буквально, не оплачувані переробітки за відмову від яких також штрафи, довго я не витримав - звільнився. От і вся правда про НАПИСАНО було.
13.11.2025 13:40 Відповісти
ну не знаю, чомусь у тому АТБ де я скупляюсь майже одні і ті продавці вже багато років. Дніпро велике місце, якщо там все погано і так найопують, то чому вони не пішли на другий місяць, а продовжують там працювати роками?
14.11.2025 01:10 Відповісти
Знаєте чому те що ви пишете, схоже на не правду. Бо або у вас специфічна пам'ять на обличчя, що ви запам'ятовуєте людей буквально скрізь, ну або ви дуже часто в АТБ, що люди примелькалися, бо в АТБ в кожному доволі не мало людей + охорона і вони завжди міняються і на каси і на залу і якщо треба допомога іншим (універсальні). І навіть буваючи в магазині дуже мала вірогідність постійно потрапляти до одного продавця на касі, бо вони постійно міняються, банальна теорія ймовірності.

В мене фотопам'ять (часто дивую людей цим, воно само лізе в голову і часто по життю заважає) і навіть я не можу всіх запам'ятати в магазинах, бо не часто в АТБ і контакт з людиною буквально секунди. А ви тут впишете, що запам'ятовуєте і буквально всіх ))) ого у вас містика. Казки розповідаєте, ну добре, бо є ще біологія і механізм формування пам'яті довготривалої і особливо на обличчя.

А знаєте чому ви брешете, бо середньостатистична людина не може запам'ятати обличчя іншої за період стояння на касі, навіть якщо декілька разів, а в залі люди не спілкуються з робітниками, або буквально "скажіть де лежить". То чому ви проводите там стільки часу що аж людей пам"ятаєте, ну то це вже питання і може у вас пунктик і свої приколи в голові. Бо одне діло коли жінка продавчиня в селі і її всі знають і вона там постійно і "хочеш не хочеш" вона примелькається і більше часу на покупця, а інше діло продавець в супермаркеті з шаленою кількістю покупців і секундами на кожного, якого більшість просто виходячи за двері магазину і не згадає.

Тому в мене особисто багато сумнівів на ваші слова, або багато питань чи у вас все нормально з психікою, що у великому місці ви стільки часу в магазині, що запам"ятовуєте продавців буквально, на що звичайній людині треба доволі не мало часу. Бо на банальне запам'ятовування обличчя нових сусідів треба також трохи часу, а тут магазин і ви всіх пам'ятаєте... питання-питання...
16.11.2025 19:25 Відповісти
я не писав що всіх. Но є дужє колоритні персонажі, наприклад жінка охоронець ростом десь 185 см, жінка касір десь 50+ з дуже специфічним українським говором, хлопець касир десь років 24.. Це АТБ біля дома де я скупляюсь майже кожного дня, то як можна їх не запам'ятати за роки? У мене поки що склероза немає..
17.11.2025 00:09 Відповісти
А по факту сусідка працює в АТБ і вона все розповідає. Є правило життя: хочете знати внутрішній світ компанії, то треба або там працювати, або знати тих, хто там працює. В мене є знайома і вона все розповідає. Є люди які там роками, це правда, але більшість нажаль як тільки з'являється щось краще, то тікають. Ото ще на касі можна посидіти, але там треба вставати-сідати постійно і в руках через касу перетягувати товар, за зміну на одну жінку це може бути ТОНИ через руки і до вечора жінка руки підняти не може (про викладку на полиці я промовчу, думаю ж розумієте що палети товарів самі не заскакують на полиці).

І відповідаю чому, навіть 8 годин на ногах для жінки = гарантований варикоз через певний час і лікарня, також тягати тачки з товаром і т.д. це все в більшості саме на жінка в АТБ та інших супермаркетах. Так от хочеш не хочеш, а здоров'я не вічне і з часом воно попливе, це не я придумав і це є. Ну і старші там довго не можуть при тих умовах роботи, а молодь не як просто перевалочна база тимчасово попрацювати. І за ті гроші враховуючи специфіку роботи люди більшість там не тримаються.

Але певно на ці моменти ви якось не врахували )))) Але певним чином запам'ятали робітників. Ні може ви там працюєте, то там, можна запам'ятати, а іншому випадку до вас реально питання ...
16.11.2025 19:59 Відповісти
не зрозумів про які 8 годин на ногах ви кажете, якщо товар в них викладаюсь ті ж самі касири що сидять на касах коли немає великої кількості людей? Та швидше жопу можна отсидіти, ніж варікоз заробити.
17.11.2025 00:14 Відповісти
Видно, що ви не разу не працювали в торгівлі, а точніше в супермаркеті, і ви просто як рядовий гаманець. Якщо буваєте, то бачили, що АТБ і подібні працюють по 12-14 годин, і часто це ЗМІНА. І зазвичай половина зміни це каса, і половина зміни зал (чисто касирів чи чисто викладка велика рідкість, бо треба УНІВЕРСАЛЬНИЙ робітник на випадок хвороби інших, звільнення і т.д.). Хто не в залі, той на касі, і там відкрийте очі і побачите як майже КОЖЕН товар касир перекладає своїми руками, а навіть на 6 робочих годин це більше ТОНИ підйомів вантажу сумарно, це рахували і є. А також годин на ногах в залі, бо товару багато і його хтось повинен викладати.

Ви вибачте, але пишете лайно, ви навіть не розумієте специфіки роботи в супермаркеті, що дуже дивно в наш час, але певно вам повезло і працювали на роботі звичайній. Ну то відкрийте очі і почитайте про умови, можете навіть поговорити з робітником АБТ ))). Ну камон, це ж не проблема вживу запитати чи навіть по місцю поговорити про роботу.
18.11.2025 12:20 Відповісти
ще раз - якщо там все так погано, чому я роками бачу ті ж самі обличчя на касах?
19.11.2025 09:32 Відповісти
Може вам ввижається, до окуліста треба. Бо я написав, що сусідка працює, і по АТБ середній час тримання робітника не більше 3-х років. Більшість колективу змінюється в середньому кожні 3 роки в магазинах + іде РОТАЦІЯ між магазинами. Але якщо ви бачите, ну то добре ))) дивіться ))))

Я знаю техніки і т.д., і ви просто багато в чому брешете. Не соромно?
02.12.2025 23:42 Відповісти
ще раз - іди нах. Я кажу тільки за свій магазин біля дому. Мені чхати на твою сусідку та що вона розповідає, і бісить коли хтось каже що я брешу і доказує мені що я повинен не вірити своїм очам.
05.12.2025 11:14 Відповісти
За "нах" я б тобі старому пеньку кабіну строму б розвалив в реальному житті. Це раз тобі старому маразматику ще відгуки з АТБ. На зараз там 3919 відгуків від різних людей і з ДНІПРА є також.
vnutri.org/atb-market/

Певно тобі старому вилізло вже, бухати менше треба, бо по відгуках все що ти написав тільки в тебе в голові. Певно таки проблеми з очима.

Соромно в такому віці брехати, це показувати свою низькість.
05.12.2025 13:24 Відповісти
у мене скоріше до вас питання як можна не запам'ятати обличчя у котрих щось купуєш майже кожного дня на протязі багатьох років. У вас з пам'яттю все гаразд?
17.11.2025 00:16 Відповісти
Бачу, ви так багато тут сидите, що плутаєте ланцюги, я написав, що маю знайому сусідку, яка працює в АТБ і вона все знає і все за потреби розповідає що і як і як там люди працюють і яка текучка. І або ви в АТБ живете, або питання чому ви там так часто, що можете запам'ятати обличчя чужої людини. В мене АТБ під домом через дорогу і то я там ну раз в декілька днів, і люди змінюються, коли одна на касі, а інша в залі, або на вихідних.

Навіть по самій мінімальній теорії ймовірності в тиждень потрапити на одного касира вірогідність менше 33%, а по факту не більше 25%, і це на хвилину на касі. І місяць в кращому разі 3 хвилини контакту і то як повезе, то по книгах людина фізично мозок не зможе запам"ятати обличчя (це по книгах і вивчено).

Ну і вивчено, що звичайна рядова людина може пам'ятати біля 170 обличч (це є ліміт мозку), є виключення, але їх дуже мало.

Ну і ви тикаєте одним АТБ, але чомусь якщо зайти на сайт пошуку роботи і відгуків навіть по Дніпру, то люди все ж пишуть, все буквально і про текучку і т.д. Але у вас інша реальність, ну напевно боти пишуть, але ж пишуть чомусь дуже детально про все.

А ще якщо не знали, то в мережах є політика ротацій персоналу і людей змінюють, щоб вони не кучкувалися і не змоли мутити мутки (крадуть скрізь нажаль, далеко не всі добросовісні).

Ну якщо ви в АТБ живете і бігаєте туди 3 рази на день мінімум і вишукуєте одного-двох людей знайомих принципово, то так, ви запам'ятаєте їх, тут я не спорю.
18.11.2025 12:29 Відповісти
я чомусь вірю своїм очам. Не знаю яка у них там політика, но одні і ті ж обличчя бачу багато років. Я вже давно знаю хто з них швидший за інших і іду туди, економлячи собі час.
19.11.2025 09:34 Відповісти
Ви бачите картинку, але не були в самій структурі і судячи по тексту взагалі ніколи в такому не були. Обличчя багато років, ну я сумніваюсь, бо там текучка постійна, перевантаження і не відповідність з.п. до навантажень.

Ще раз, ви брешете, бо касирів як посади в АТБ нема, там універсальні робітники, вони міняються постійно, то на касі, то на залі, то на вихідних і т.д.

Саме АТБ робили статистику, у більше 3-х років в них більшість не тримається людей, сам компанія АТБ. Може у вас щось з очима? коли сама компанія робила статистику і про це мені казала сусідка, і як тільки в людини з'являється краще місце, де не треба як на конвеєрі, то відразу тікають.
02.12.2025 23:39 Відповісти
Щось ви явно прибріхуєте, бо є сайти відгуків і там люди пишуть самі про умови праці, про зарплати і т.д. Читайте, там багато, і те що ви написали взагалі не відповідає реальності
https://ua.indeed.com/cmp/%D0%90%D1%82%D0%B1-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-2/reviews/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?id=3507d224312f8a4e

По містам є окремо і по Дніпру доречі також за потреби можна знайти і там все аналогічно як і по Україні, низькі з.п., текучка, переробітки, перевантаження, люди не тримаються.

І є сайти різні з відгуками, і там можна також почитати.

Ви вірите очам, то ПОЧИТАЙТЕ очима.
03.12.2025 23:18 Відповісти
я писав тільки за свій магазин біля дому у Дніпрі. Що там в інших я не знаю, в вочевидь зарплатня залежить від населеного пункту і у міліонних платять більше.
05.12.2025 11:09 Відповісти
не знаю що в вас за мозок що не може запам'ятати п'ять касирів яких ви бачите майже щодня на протязі років, у мене з цим проблем немає.
19.11.2025 09:36 Відповісти
Видно розвиток. Штат людей навіть в самому малому АТБ мінімум 5 на зміну і вони міняються. Представляєте люди не працюють постійно одні і ті ж. Є вихідні і відпустки + вони міняються на касах, один раз в залі, один раз на касі.

Ви викривляєте мої слова. Ви видаєте бажане на дійсне. І в мене є знайома, яка безпосередньо працює в АТБ і все розповідає.

В вашому віці треба вже перестати просто БРЕХАТИ і видумувати казки.

Нема АТБ касирів, там універсальні люди, один раз жінку можна зустріти в залі, один раз на касі. Не брешіть на старість, це смішно.

Ви просто брешете і це дуже видно. Соромно в поважному віці брехати.
02.12.2025 23:32 Відповісти
Ось читаєте уважно відгуки людей, ЖИВИХ ЛЮДЕЙ, а не те що ви бачите як звичайний покупець, ну і загуглити відгуки з інших сервісів далеко не проблема
https://pro-robotu.org/atb/
02.12.2025 23:44 Відповісти
та хто ті такий щоб тобі брехати і навіщо мені це? Тобі бляха що, фото тих касирів зробити що там одні і ті ж вже багато років?
05.12.2025 11:10 Відповісти
Читай старий дід відгуки, відгуки від живих людей, які працювали в АТБ, а не придумав приколи в свої голові як просто банальний покупець. Читай чорним по білому ... 3919 відгуків
https://www.vnutri.org/atb-market/
05.12.2025 13:26 Відповісти
довбоклюй, ти вже запарив з рекламою свого говноресурса.
05.12.2025 13:54 Відповісти
Пень старий, я дав посилання на ТРИ ресурси РІЗНІ. Ти показав як ти віриш своїм очам. ТРИ РІЗНІ РЕСУРСИ. Сліпе відкрий очі, отак ти і людей бачиш. Брехло старе !!!
05.12.2025 16:01 Відповісти
само ти пень, я вже зрозумів що ти їх розкручуєш, то йди нах, не цікаво.
05.12.2025 17:13 Відповісти
То хто там ДОВІРЯЄ ОЧАМ? Це була банальна перевірка, ТРИ різні ресурси на одну тему і старий мозок того не помітив, але помічає однакові лиця людей. Дід старий, не чесав би на старість.

За посили, я в реальному житті розбив би тобі кабіну, просто і холодно, і ото стіна інтернета тебе і рятує і можеш писати різне, але в житті ти НІХТО, старий ображений життям, але ти сам в тому винен.
05.12.2025 20:05 Відповісти
кончене, що тобі замовили, то ти й розкручуєш. Іди нах.
05.12.2025 20:37 Відповісти
Он чого касирки в атб постійно змінюються...
10.11.2025 16:56 Відповісти
)))) в у рахунів державних питань не виникає, в них по "СЕРЕДНОМУ" на папері все нормально ))). Цирк з конями.
10.11.2025 18:05 Відповісти
А шо там по бюро вин? Не брешуть?
Є смисл без досвіду з вищою освітою пробиватися на продажі коньяк "коньяк"?
10.11.2025 18:30 Відповісти
Давно по роботі приходилося спілкуватися з рядовими робітниками "гуд вайн", торгові. То вони також багато розповідали, коли торгові отримували умовно в кращому разі 1000 у.о., супери десь так само, може трошки більше, при цьому територіальні менеджери від 4000 у.о., а тим паче регіональні менеджери отримували від 7000 у.о. (це прибизно що казали). Звідти і формували середню з.п. ))). І то 1000 у.о. торговий Київський мав (більше виторги були), які по областях, то мали менше. Але в будь якому випадку це набагато нижче було, ніж "по середньому".

А потім люди начитаются по середньому, приходять на співбесіду, а їм в очі по факту кажуть набагато менші цифри. Ця історія стара і відома, хто шукав роботу.
13.11.2025 13:47 Відповісти
Дякую за детальну відповідь!
Мало дали - хоч напитися можна (але не п'ю, на жаль)))

Ведіть і розкручуйте відеоблог про реальне працевлаштування. Тема дуже затребувана, ви знаєте начинку. Із часом розкрутиться.
13.11.2025 15:25 Відповісти
Паралейно потрібно говорити в скільки разів Збільшились в ціні продукти та промислові товари.
10.11.2025 16:16 Відповісти
"середня зарплатня"

а, понятно... средняя температура по больнице. если у одного температура 34, а у другого 38, то у каждого их них 36, все здоровы
10.11.2025 16:31 Відповісти
Дуже дивна сітуація!Скинули у 2019 році бориг і алігарха-презідента.Обрали презідента "из народа",а зарплати ростуть тіки у торгашей.Може не тих скинули.
10.11.2025 16:41 Відповісти

