Зарплати працівників торгівлі в Україні за рік зросли на третину. Хто отримує найбільше?. ПЕРЕЛІК
Офіційно працевлаштовані працівники торгівлі в Україні торік отримували в середньому 11 379 грн до оподаткування.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Державної служби статистики України.
Як зазначається, така сума на третину більша, ніж у 2023 році, – 8 685 грн, та майже у 1,5 раза більша, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн). У перший рік великої війни, коли бізнес виживав, а не планував, зарплати навіть просіли – до 7 135 грн на місяць.
Аналізувалися дані фінансової звітності великих рітейл-компаній – із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників, тож вибірка включає не лише безпосередньо продавців, але й решту складу компанії.
Середня зарплатня в торгівлі дуже різниться. Так, найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі "Бюро вин" (мережа GoodWine): понад 82 тис. грн на місяць, а в компанії працюють 710 співробітників. Серед лідерів також "АТБ-Маркет", де працює понад 42 тис. працівників, а середня зарплатня – понад 52 тис. грн на місяць.
У мережі магазинів "Рошен" (фізичні магазини працюють під дочірнім підприємством "Ізюмінка") працюють майже 1,2 тис. співробітників, які в середньому заробляють трохи більше ніж 41 тис. грн на місяць.
Також повідомляється, що деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, "Експрес-Аптека" (партнер мережі "Аптек низьких цін", що працюють під брендами "Шар@", АНЦ, "Копійка", "Не хворій") підняла середню оплату більш ніж у 6 разів за рік, "ДЦ Україна" (мережа магазинів Watsons) – утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" та мережа магазинів "Єва" – у понад двічі.
Раніше повідомлялося, що середні зарплати робітничих спеціальностей в Україні суттєво зросли з 2022 року на тлі стійкого дефіциту кадрів.
До того стало відомо, що середньомісячна зарплата штатних працівників в Україні за вересень цього року збільшилася на 2,7% порівняно з серпнем і становила 26 623 грн.
Перед тим у Рахунковій палаті повідомили, що середньомісячна заробітна плата державних службовців у 2024 році зросла на 43%, проте 78,6% чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою за професійне виконання обов’язків та ініціативність.
Також стало відомо, що в Україні зарплата вчителя наразі складає 60-70% від середньої зарплати по країні. При цьому в країнах Європи цей показник становить 100-110%.
В совку і т.д. завищення рівня доходів населення до добра не довело. Неуки не вчать історію і малюють циферки, а малювати можна все.
Знайома також працює в ЦУМ і там нема наразі таких з.п. і близько, там орендатори багато міняються, бо не вивозять по оренді, покупців наразі мало стало, бо більшість з баблосами просто виїхали.
Ну а загалом так, коли я працював в одному обласному РЕМ, то директор отримував більше, ніж весь відділ електромонтерів разом взятих. По середньому ЗП було десь 700 у.о, а по факту 200 у.о. - так 200 у.о. 2015 рік, навіть документ форму для подачі на субсидію лишив, щоб посміялися скільки отримують електромонтери обласного РЕМ.
Отак і формують середні фейк з.п., а потім чомусь людям нема чим платити за комуналку. Як кажуть в Ютуб - накручені лайки і коментарі в цій статистиці, а по факту це явна брехня в очі.
Бачити то є, а коли приходиш на співбесіду по факту, то при розмові геть інші цифри. А на запитання, а написано 25 000 грн, ну то кажуть в більшості: це буде потім, колись там, а зараз умовно 12 000 - 15 000 грн.
І це не тільки АТБ, це дуже багато де, це просто замануха для мамонтів, як кажуть. І коли в оголошенні пишуть з.п. від 10 000 до 40 000 грн, а з вірогідністю 99% будуть платити саме 10 000 грн. Бо часто людина думає, що якщо такий розкид, то буде ну 20 000 грн точно, але воно так не працює.
Працював в одній мережі техніки відомій, то з.п. ОБІЦЯЛИ при влаштуванні від 700 у.о., і за рік я ніколи такаї з.п. не бачив, в кращому разі 500 у.о., і керівництво налаштоване постійно оштрафувати за все буквально, не оплачувані переробітки за відмову від яких також штрафи, довго я не витримав - звільнився. От і вся правда про НАПИСАНО було.
В мене фотопам'ять (часто дивую людей цим, воно само лізе в голову і часто по життю заважає) і навіть я не можу всіх запам'ятати в магазинах, бо не часто в АТБ і контакт з людиною буквально секунди. А ви тут впишете, що запам'ятовуєте і буквально всіх ))) ого у вас містика. Казки розповідаєте, ну добре, бо є ще біологія і механізм формування пам'яті довготривалої і особливо на обличчя.
А знаєте чому ви брешете, бо середньостатистична людина не може запам'ятати обличчя іншої за період стояння на касі, навіть якщо декілька разів, а в залі люди не спілкуються з робітниками, або буквально "скажіть де лежить". То чому ви проводите там стільки часу що аж людей пам"ятаєте, ну то це вже питання і може у вас пунктик і свої приколи в голові. Бо одне діло коли жінка продавчиня в селі і її всі знають і вона там постійно і "хочеш не хочеш" вона примелькається і більше часу на покупця, а інше діло продавець в супермаркеті з шаленою кількістю покупців і секундами на кожного, якого більшість просто виходячи за двері магазину і не згадає.
Тому в мене особисто багато сумнівів на ваші слова, або багато питань чи у вас все нормально з психікою, що у великому місці ви стільки часу в магазині, що запам"ятовуєте продавців буквально, на що звичайній людині треба доволі не мало часу. Бо на банальне запам'ятовування обличчя нових сусідів треба також трохи часу, а тут магазин і ви всіх пам'ятаєте... питання-питання...
І відповідаю чому, навіть 8 годин на ногах для жінки = гарантований варикоз через певний час і лікарня, також тягати тачки з товаром і т.д. це все в більшості саме на жінка в АТБ та інших супермаркетах. Так от хочеш не хочеш, а здоров'я не вічне і з часом воно попливе, це не я придумав і це є. Ну і старші там довго не можуть при тих умовах роботи, а молодь не як просто перевалочна база тимчасово попрацювати. І за ті гроші враховуючи специфіку роботи люди більшість там не тримаються.
Але певно на ці моменти ви якось не врахували )))) Але певним чином запам'ятали робітників. Ні може ви там працюєте, то там, можна запам'ятати, а іншому випадку до вас реально питання ...
Ви вибачте, але пишете лайно, ви навіть не розумієте специфіки роботи в супермаркеті, що дуже дивно в наш час, але певно вам повезло і працювали на роботі звичайній. Ну то відкрийте очі і почитайте про умови, можете навіть поговорити з робітником АБТ ))). Ну камон, це ж не проблема вживу запитати чи навіть по місцю поговорити про роботу.
Я знаю техніки і т.д., і ви просто багато в чому брешете. Не соромно?
Певно тобі старому вилізло вже, бухати менше треба, бо по відгуках все що ти написав тільки в тебе в голові. Певно таки проблеми з очима.
Соромно в такому віці брехати, це показувати свою низькість.
Навіть по самій мінімальній теорії ймовірності в тиждень потрапити на одного касира вірогідність менше 33%, а по факту не більше 25%, і це на хвилину на касі. І місяць в кращому разі 3 хвилини контакту і то як повезе, то по книгах людина фізично мозок не зможе запам"ятати обличчя (це по книгах і вивчено).
Ну і вивчено, що звичайна рядова людина може пам'ятати біля 170 обличч (це є ліміт мозку), є виключення, але їх дуже мало.
Ну і ви тикаєте одним АТБ, але чомусь якщо зайти на сайт пошуку роботи і відгуків навіть по Дніпру, то люди все ж пишуть, все буквально і про текучку і т.д. Але у вас інша реальність, ну напевно боти пишуть, але ж пишуть чомусь дуже детально про все.
А ще якщо не знали, то в мережах є політика ротацій персоналу і людей змінюють, щоб вони не кучкувалися і не змоли мутити мутки (крадуть скрізь нажаль, далеко не всі добросовісні).
Ну якщо ви в АТБ живете і бігаєте туди 3 рази на день мінімум і вишукуєте одного-двох людей знайомих принципово, то так, ви запам'ятаєте їх, тут я не спорю.
Ще раз, ви брешете, бо касирів як посади в АТБ нема, там універсальні робітники, вони міняються постійно, то на касі, то на залі, то на вихідних і т.д.
Саме АТБ робили статистику, у більше 3-х років в них більшість не тримається людей, сам компанія АТБ. Може у вас щось з очима? коли сама компанія робила статистику і про це мені казала сусідка, і як тільки в людини з'являється краще місце, де не треба як на конвеєрі, то відразу тікають.
По містам є окремо і по Дніпру доречі також за потреби можна знайти і там все аналогічно як і по Україні, низькі з.п., текучка, переробітки, перевантаження, люди не тримаються.
І є сайти різні з відгуками, і там можна також почитати.
Ви вірите очам, то ПОЧИТАЙТЕ очима.
Ви викривляєте мої слова. Ви видаєте бажане на дійсне. І в мене є знайома, яка безпосередньо працює в АТБ і все розповідає.
В вашому віці треба вже перестати просто БРЕХАТИ і видумувати казки.
Нема АТБ касирів, там універсальні люди, один раз жінку можна зустріти в залі, один раз на касі. Не брешіть на старість, це смішно.
Ви просто брешете і це дуже видно. Соромно в поважному віці брехати.
За посили, я в реальному житті розбив би тобі кабіну, просто і холодно, і ото стіна інтернета тебе і рятує і можеш писати різне, але в житті ти НІХТО, старий ображений життям, але ти сам в тому винен.
Є смисл без досвіду
з вищою освітоюпробиватися на продажі коньяк "коньяк"?
А потім люди начитаются по середньому, приходять на співбесіду, а їм в очі по факту кажуть набагато менші цифри. Ця історія стара і відома, хто шукав роботу.
Мало дали - хоч напитися можна (але не п'ю, на жаль)))
Ведіть і розкручуйте відеоблог про реальне працевлаштування. Тема дуже затребувана, ви знаєте начинку. Із часом розкрутиться.
а, понятно... средняя температура по больнице. если у одного температура 34, а у другого 38, то у каждого их них 36, все здоровы