Нову наглядову раду для "Енергоатому" знайдуть протягом тижня, – Мінекономіки

Мінекономіки у взаємодії з партнерами з країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Наразі розпочалася робота зі списками можливих кандидатів, повідомили у пресслужбі міністерства.

"В умовах повномасштабної війни наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та гарантування безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними й аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", – наголошують в Мінекономіки.

Крім того, уряд доручив Державній аудиторській службі провести всебічний аудит АТ "НАЕК "Енергоатом" через оприлюднені Національним антикорупційним бюро (НАБУ) фактами.

Так, аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії – у строк до 90 робочих днів. Матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт уряду представлять після завершення роботи аудиторів.

Що відбувається в "Енергоатомі"?

Як раніше писав БізнесЦензор, 11 листопада Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому".

За кілька годин до цього представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов вирішив достроково скласти свої повноваження на цій посаді.

Ще вранці вівторка цього дня наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оприлюднила заяву, у якій анонсувала спеціальне засідання, "щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії" у зв'язку з розслідуванням корупції на закупівлях державної компанії. Наглядова рада також планувала ініціювати незалежну перевірку закупівель, розповідав сам Милованов в ефірі телемарафону вдень.

Кабмін ще 21 червня 2024 року затвердив персональний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До її складу увійшли п'ять членів: троє незалежних та двоє представників держави. Зокрема, незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" затвердили відомого фахівця британської ядерної галузі Тімоті Джона Стоуна (згодом він відмовився від посади), екстопменеджера Westinghouse Майкла Елліота Кірста та ексміністра енергетики Литви Ярека Неверовича, якого згодом обрали її головою. За поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет обрав членами наглядової ради від держави екскерівника ДАЗВ Віталія Петрука і ексміністра економіки, радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Операція "Мідас": що відомо?

Із понеділка, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.