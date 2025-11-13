Санкції працюють: МЕА побачило "значний ризик" для нафтовидобутку Росії

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вважає, що рішення США та Великої Британії про введення санкцій проти російських "Роснєфті" та "Лукойлу" "може мати найбільш далекосяжні наслідки для світових ринків нафти".

Як ідеться в повідомленні МЕА, хоча експорт із Росії поки йде більш-менш попередніми темпами, видобуток РФ цього року нарощує у 12,5 раза повільніше, ніж Саудівська Аравія, при цьому значні обсяги нафти залишаються в танкерах, які служать плавучими сховищами, а не доставляють сировину покупцям, передає The Moscow Times.

Демонтаж глобальних ланцюжків створення вартості "Роснєфті" й "Лукойлу" "створює ризики, що виходять далеко за межі російських кордонів".

Останні обмеження США, які повною мірою мають набути чинності 21 листопада, "видаються жорсткішими", ніж попередні, про що свідчить скорочення поставок російської нафти до Індії, зазначає МЕА.

Поки агентство зберегло прогноз щодо середньодобового нафтовидобутку в Росії на рівні 9,28 млн барелів у поточному кварталі і наступного року – "поки не стане краще зрозуміло, який вплив на нього мають контроль за дотриманням санкцій та можливі шляхи їх обходу".

При цьому МЕА бачить "ризик значного зниження" оцінки нафтовидобутку в Росії через санкції США. Про те, що видобувати більше Росія вже не може, свідчать дані щодо темпів збільшення виробництва цього року, коли країни ОПЕК+ почали стрімко нарощувати видобуток. Якщо в Саудівської Аравії її зростання в січні-жовтні становило 1,5 млн барелів на добу, то в Росії – всього 120 тис. барелів, оскільки "зростання стримується санкціями та складними умовами операційної діяльності".

У Росії ж повільні темпи збільшення виробництва пояснювали компенсацією: зараз Росія видобуває менше квоти, оскільки раніше її перевищувала. Але її квота на жовтень з урахуванням таких компенсацій становить 9,48 млн барелів на добу.

За даними агентства, у жовтні Росія вивозила загалом 7,4 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів на добу, що трохи нижче, ніж у вересні. Зниження цін на російську нафту, зокрема через посилення санкцій, призвело до падіння доходів від її експорту до мінімальних за останні п'ять місяців $13,1 млрд.

За останні два місяці обсяг нафти, що знаходиться в танкерах, зріс на 194 млн барелів, і Росія зробила значний внесок у цей процес, "оскільки покупці оцінюють ризики недотримання вимог до санкцій та можливі обхідні шляхи".

Загалом частка санкційної нафти в цьому обсязі склала близько 32%.

Bloomberg дає ще більшу оцінку за результатами опитування компаній Vortexa, Kpler та OilX, що відстежують пересування суден, – 40%. При цьому накопичення санкційної нафти від Росії, Ірану та Венесуели йде швидшими темпами, ніж загалом. Навіть найнижча оцінка 20%, дана OilX, перевищує сукупну частку цих трьох країн у світовому видобутку.

Серед них найшвидшими темпами нафту в танкерах складує Росія, свідчить проведений Bloomberg аналіз даних про пересування суден. Із кінця серпня обсяг російської нафти, що знаходиться в танкерах, зріс на 9% – з майже 356 млн до 388,4 млн барелів.

Відмова від російської нафти

Раніше повідомлялося, що партії російської нафти, вивезені танкерами з морських портів, дедалі частіше залишаються без покупців через американські санкції, під які потрапили російські компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Повністю припинили закупівлю російської нафти п'ять індійських НПЗ, на які припадало дві третини всіх поставок із РФ. Це Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy.

Також "бойкот" прямим закупівлям у "Лукойлу" та "Роснєфті" оголосили держкомпанії Китаю – Sinopec та PetroChina. До них приєдналися невеликі приватні НПЗ, які побоюються потрапляння під санкції, як це вже сталося з компанією Shandong Yulong Petrochemical, включеною до "чорних списків" Великої Британії та Європейського Союзу.

Як стало відомо, китайський нафтопереробний завод Yanchang Petroleum, один з найбільших у внутрішньому Китаї, відмовився від російської нафти у своєму останньому тендері на поставки сировини з грудня до середини лютого.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що найбільша нафтопереробна компанія Індії – Indian Oil Corp (ІОС) – відновила закупівлі російської нафти на грудень, придбавши п'ять партій у постачальників, що поки не перебувають під санкціями.

До того індійські нафтопереробні компанії тимчасово перестали розміщувати нові замовлень на російську нафту після запровадження санкцій США щодо найбільших російських нафтових компаній.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

На початку листопада повідомлялоя, що морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".