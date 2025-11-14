В Україні почала дешевшати картопля. Ціни вже на 58% нижчі за торішні

Цього тижня в Україні почали знижуватись ціни на картоплю, оскільки виробникам уже на початку поточного тижня стало очевидно, що при попередньому рівні цін продати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде складно. 

Як ідеться в повідомленні EastFruit, тому виробники картоплі на середину тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни.

Наразі фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 7-13 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому власники якісної картоплі на сьогодні вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

Водночас ціни на картоплю на ринку України на даний момент вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують знижуватися ціни на цибулю через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.

За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у жовтні зросли на 0,9%, порівняно із вереснем. У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2024 року, ціни зросли на 10,9%

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.

Чергова перемога зеленського, адже саме він разом з міндічем забезпечив велику кількість картоплі на ринку!
скупщиків взагалі не мае, де заїхали то більше 6 гривен не давали. на наступний рік картоплю садити не будут і вона буде золота. Раніше скуплявся схід і південь тепер все затихло а врожай був дай Боже
Картопля БУЛА по 13грн.----15 грн.---сьогодні купляв на ринку по 20 грн.,домашня 25 грн.
Вважаю, що ціна в продовж зими виросте.
Подешевшала ?
вихід ?

переробляти на спирт !
спирт не зіпсується і не засохне !

На Бессарбке? А то в магазах по 10-12.
У фоззі по 15 замовляла..
те що гривня подешевшала в порівнянні з пройдешнім роком не враховують
Закидаємо рашистів картоплею?? Гарна новина для ЗСУ!! Може краще відмінити залоги для корупціонерів при владі??
В погреб!!!))))на будущее)))мирное))))
Беня випускай мусійчучку,хай розповість про "борщьовий набір",якій зменьшиться завдяки "вялікому ЗЕ".
Найбільш здешевшало м'ясо та молочні вироби!!))
