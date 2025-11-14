В Україні почала дешевшати картопля. Ціни вже на 58% нижчі за торішні

Цього тижня в Україні почали знижуватись ціни на картоплю, оскільки виробникам уже на початку поточного тижня стало очевидно, що при попередньому рівні цін продати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде складно.

Як ідеться в повідомленні EastFruit, тому виробники картоплі на середину тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни.

Наразі фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 7-13 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому власники якісної картоплі на сьогодні вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

Водночас ціни на картоплю на ринку України на даний момент вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують знижуватися ціни на цибулю через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.

За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у жовтні зросли на 0,9%, порівняно із вереснем. У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2024 року, ціни зросли на 10,9%

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.