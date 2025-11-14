Кабмін посилив вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури

Кабінет Міністрів України вніс зміни до загальних вимог з кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури, зробивши обов'язковими до впровадження всі базові заходи з кіберзахисту.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до постанови Кабміну від 19 червня 2019 року №518 "Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури". Викладено Загальні вимоги з кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури в новій редакції", – написав Мельничук.

Передбачено, що загальні вимоги визначають організаційно-методологічні та технічні умови кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури, що є обов'язковими до виконання операторами критичної інфраструктури та власниками або розпорядниками об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Визначено, що кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури забезпечуватиметься через впровадження суб'єктами заходів із кіберзахисту з урахуванням управління ризиками кібербезпеки.

Усі базові заходи з кіберзахисту є обов'язковими до впровадження суб'єктами.

Для належного впровадження заходів з кіберзахисту суб'єкти мабть оцінити поточний стан кіберзахисту систем об'єкта критичної інфраструктури та сформувати поточний профіль кіберзахисту суб'єкта.

Також із урахуванням управління ризиками кібербезпеки на основі каталогу заходів із кіберзахисту слід сформувати цільовий профіль кіберзахисту суб'єкта.

Відтак, у подальшому поетапно та послідовно буде досягнуто цільового стану кіберзахисту через впровадження визначених цим профілем заходів із кіберзахисту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України представило проєкт Національної стратегії кібергігієни – візійний документ, що визначає, як Україна системно розвиватиме культуру безпечної поведінки в інтернеті до 2030 року.

До того стало відомо, що Україна в першій половині цього року посіла п'яте місце у світі та третє в Європі серед країн, що найчастіше ставали об'єктом кіберактивності, зокрема в Європі майже кожна десятий постраждалий був із України (9,5%).

У червні цього року перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак.

До того повідомлялося, український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази й у 2024 році становив $138 млн.