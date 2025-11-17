"Інтерпайп" має всі передумови для досягнення глобального масштабу, – СЕО

Українська промислова компанія "Інтерпайп" має усі передумови, щоб масштабуватися у глобальному вимірі та стати по-справжньому міжнародною.

Таку думку висловив генеральний директор компанії Лука Занотті під час свого виступу на Саміті СЕО, організованому українською редакцією Forbes.

За його словами, упродовж останніх 10 років "Інтерпайп" здійснив вражаючу трансформацію із диверсифікації ринків збуту. Наразі його продукція постачається більш ніж у 80 країн із фокусом на Європу, Північну Америку та Близький Схід.

"З точки зору бізнесу компанія є дуже успішною, моє завдання – зробити її більш міжнародною", – розповів топменеджер.

Лука Занотті порівняв досягнення глобального рівня з переходом у "Вищу лігу".

"Перед нами стоять два пріоритетні завдання: вийти на ринки, на яких ми ще не присутні, наприклад, країни Латинської Америки, Канада, та завершити формування продуктової лінійки. Це дозволить нам конкурувати із міжнародними гігантами у цій лізі", – наголосив керівник "Інтерпайп", додавши, що потреби клієнтів мають бути завжди у центрі уваги.

Генеральний директор також підкреслив, що стійкість, підприємливість та гнучкість – це ті риси, які відрізняють "Інтерпайп" від інших, а здатність людей працювати в Нікополі під щоденними обстрілами по-справжньому вражає.

Як повідомлялося, раніше "Інтерпайп" вперше поставив труби для офшорних робіт в Туреччині. Також компанія налагодила поставки трубної продукції для соляних шахт в Італії. Компанія також є постачальником труб преміального сегменту для газовидобутку в Румунії.