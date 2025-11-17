"Інтерпайп" має всі передумови для досягнення глобального масштабу, – СЕО

генеральний директор компанії "Інтерпайп" Лука Занотті

Українська промислова компанія "Інтерпайп" має усі передумови, щоб масштабуватися у глобальному вимірі та стати по-справжньому міжнародною.

Таку думку висловив генеральний директор компанії Лука Занотті під час свого виступу на Саміті СЕО, організованому українською редакцією Forbes.

За його словами, упродовж останніх 10 років "Інтерпайп" здійснив вражаючу трансформацію із диверсифікації ринків збуту. Наразі його продукція постачається більш ніж у 80 країн із фокусом на Європу, Північну Америку та Близький Схід.

"З точки зору бізнесу компанія є дуже успішною, моє завдання – зробити її більш міжнародною", – розповів топменеджер.

Лука Занотті порівняв досягнення глобального рівня з переходом у "Вищу лігу".

"Перед нами стоять два пріоритетні завдання: вийти на ринки, на яких ми ще не присутні, наприклад, країни Латинської Америки, Канада, та завершити формування продуктової лінійки. Це дозволить нам конкурувати із міжнародними гігантами у цій лізі", – наголосив керівник "Інтерпайп", додавши, що потреби клієнтів мають бути завжди у центрі уваги.

Генеральний директор також підкреслив, що стійкість, підприємливість та гнучкість – це ті риси, які відрізняють "Інтерпайп" від інших, а здатність людей працювати в Нікополі під щоденними обстрілами по-справжньому вражає.

Читайте також: "Інтерпайп" інвестує $120 мільйонів у модернізацію виробництва залізничної продукції

Як повідомлялося, раніше "Інтерпайп" вперше поставив труби для офшорних робіт в Туреччині. Також компанія налагодила поставки трубної продукції для соляних шахт в Італії. Компанія також є постачальником труб преміального сегменту для газовидобутку в Румунії.

Автор: 

металургія метал Новини компаній Інтерпайп
Топ коментарі
Не зрозуміло лише чому в українців найменші у Європі зарплати та пенсії...
17.11.2025 16:59 Відповісти
Оооо....пінчук пішов в наступ. Ще один шинкарь.
Звісно чесний і не має відношення до Ізраіля, як отой міндіч))) Щирий українець!
17.11.2025 16:57 Відповісти
Пінчук "Інтерпайп" порожняк не гоне, гоне труби .... І по трубах!
Оооо....пінчук пішов в наступ. Ще один шинкарь.
Звісно чесний і не має відношення до Ізраіля, як отой міндіч))) Щирий українець!
17.11.2025 16:57 Відповісти
Пінчук "Інтерпайп" порожняк не гоне, гоне труби .... І по трубах!
17.11.2025 17:12
17.11.2025 17:12 Відповісти
Не зрозуміло лише чому в українців найменші у Європі зарплати та пенсії...
17.11.2025 16:59
17.11.2025 16:59 Відповісти
Продуктивність праці низька + податки. Але головне -- це продуктивність праці. Alas.
17.11.2025 17:07
17.11.2025 17:07 Відповісти
А тому ,що таку незалежну державу побудували ,де до простого роботяги чи селянина відносяться ,як до бидла ,якому можна платити копійки ,а якщо мала зарплатня ,то і пенсії відповідні.
17.11.2025 17:17
17.11.2025 17:17 Відповісти
Так комуністів же ж вибирали, а вони за робочих та селян...
17.11.2025 17:21
17.11.2025 17:21 Відповісти
Так я не за часи ссср кажу ,а за часи незалежності і то вже не комуністи були а перевертні.
17.11.2025 17:28
17.11.2025 17:28 Відповісти
А при ссср в українців не були найменші в Європі зарплати і пенсії?
17.11.2025 18:07
17.11.2025 18:07 Відповісти
Так я і мої батьки були простими роботягами за часів ссср - побудували кооперативну квартиру ,нові меблі в неї ,кожного року відпочивали на морі цілий місяць і на життя вистачало , не жили від зарплати до зарплати , а тепер простий роботяга з мізерною зарплатнею може собі таке дозволити ? От і вся відповідь.
17.11.2025 19:30
17.11.2025 19:30 Відповісти
А де у часи ссср робітники та селяни жили гірше, ніж в ссср?
17.11.2025 19:43
17.11.2025 19:43 Відповісти
Так вже ссср немає майже 35 років ,то чому ж наша незалежна Україна не побудувала рай на землі ,як нам обіцяли в агітках перед референдумом 1 грудня 1991 року ,знов хтось заважав ,так до 2014 року ніякої війни не було і ніхто не заважав будувати . Але як кажуть маємо те що маємо.
17.11.2025 19:50
17.11.2025 19:50 Відповісти
Чому не даєш відповідь на питання?
17.11.2025 19:53
17.11.2025 19:53 Відповісти
Наразі його продукція постачається більш ніж у 80 у тому числі І НА РОСІЮ ТЕЖ.
У Дніпрі по пінчукпайпу, з початку війни ні жодного прильота ракет, ні жодного шахеда.
17.11.2025 18:08 Відповісти
всі свої заводи кучмівське опудало вкрало, при ринковій вартості криворіжсталі 5 млрд. дол, він організовував крадіжку за 0,9 млрд. Так тут на здачу можна не тільки в Монако жити а щей голову людям відрізати
18.11.2025 08:42
18.11.2025 08:42 Відповісти

