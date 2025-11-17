Путіну бракує грошей: Росіяни заплатять понад 200 мільярдів рублів з податку на техніку

Новий "податок" на техніку та електроніку, який почне діяти в Росії з вересня 2026 року, принесе до російського бюджету 218 млрд руб. у найближчі три роки.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Алексєй Сазанов, передає The Moscow Times.

Йдеться про "технологічний збір", який спочатку стягуватиметься зі смартфонів, ноутбуків та іншої споживчої електроніки, а потім розширюватиметься на компоненти та модулі, з яких збирається техніка. Максимальний розмір збору на першому етапі складе 5 тис. руб. з одиниці товару.

"Наступного року, за рахунок того, що він тільки з 1 вересня буде застосовуватися, (доходи складуть) близько 20 млрд руб., потім у 2027 році – близько 88 млрд руб., і близько 110 млрд руб. – починаючи з 2028 року", – сказав Сазанов.

За задумом російської влади, платитимуть збір виробники та імпортери електроніки, але, на думку джерел на ринку, насправді його заплатять громадяни.

Техніка подорожчає мінімум на величину збору, при цьому питання ефективності таких заходів для російського виробництва "залишається відкритим".

Раніше повідомлялося, що росіяни почали активніше купувати доступнішу електроніку з-за кордону, переорієнтовуючись із дорогих моделей на бюджетні. Так, у першому півріччі 2025 року середній чек при замовленні зарубіжної електроніки в Росії скоротився на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 55,3 тис. руб.

Окрім того, продажі смартфонів у Росії в третьому кварталі цього року скоротилися приблизно на 25% у грошовому вираженні і на 20% – у штуках порівняно з показниками торік.

На початку листопада повідомлялося, що російський уряд слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються – на 27% у жовтні цього року, – а несировинні податки відстають від плану.

Нагадаємо, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

До того повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.