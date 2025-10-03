Продажі смартфонів у Росії обвалилися на 25%

Продажі смартфонів у Росії в третьому кварталі цього року скоротилися приблизно на 25% у грошовому вираженні і на 20% – у штуках порівняно з показниками торік.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на учасників ринку.

За даними однієї з торгових мереж, у липні-вересні росіяни купили 6,2 млн смартфонів на суму 140 млрд руб., що на 23% менше у порівнянні з тим самим періодом торік у грошах (-19% – в одиницях). Скоротилася також середня сума, витрачена на один пристрій, – замість 23,6 тис. руб. у третьому кварталі 2024 року телефон у аналогічний період 2025 року в середньому обходився в 22,5 тис. руб.

Згідно з оцінкою іншої мережі магазинів, обсяг реалізації смартфонів за три попередні місяці впав рік до року на чверть у грошовому вираженні та приблизно на 20% – у штуках.

На думку провідного аналітика Mobile Research Group Ельдара Муртазіна, зараз спостерігається "чи не рекордне падіння" російського ринку смартфонів при річному обчисленні – серйозніша криза була лише в другому кварталі 2022 року на тлі початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та виходу з РФ провідних світових вендорів.

Гравці ринку та експерти сходяться на тому, що падіння продажів зумовлене переходом росіян до "режиму економії": загалом ринок рухається у бік раціонального споживання, оскільки попит переважно переважає у більш бюджетному сегменті та стабільно зростає інтерес до китайських брендів.

У третьому кварталі найчастіше продавали телефони бренду Xiaomi (21% продажів у штуках), Realme та Tecno (по 13%). У грошах на першому місці Apple (24%), Samsung (23%) і Xiaomi (14%).

У першому кварталі цього року росіяни купили близько 5,9 млн смартфонів на загальну суму 150,1 млрд руб. (падіння рік до року приблизно на 25%). За збереження таких темпів продажів за підсумками року буде продано приблизно 24-25 млн пристроїв, що майже на 10 млн менше показника в 32,5 млн смартфонів у 2021 році.

Раніше стало відомо, що росіяни почали активніше купувати доступнішу електроніку з-за кордону, переорієнтовуючись із дорогих моделей на бюджетні. Так, у першому півріччі 2025 року середній чек при замовленні зарубіжної електроніки в Росії скоротився на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 55,3 тис. руб.

Перед тим прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін заявив, що російським фахівцям слід знайти короткий шлях до забезпечення імпортозаміщення у сфері розробки та виробництва електроніки.

До того повідомлялося, що в Росії вирішили створити "православне" програмне забезпечення для управління рухом суден.

Перед тим повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Окрім того, російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

Також повідомлялося, що російські процесори виявилися дорожчими за Intel і AMD, а більше половини чипів – бракованими.